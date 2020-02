Iceta diu que la reforma del Codi Penal pot ser una fórmula perquè els presos surtin

La reforma del Codi Penal podria ser la fórmula perquè els líders independentistes surtin de la presó, segons ha afirmat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. En una entrevista a Ràdio 4 aquest matí , el líder socialista ha defensat que la reforma "té tot el sentit" perquè la base del delicte de rebel·lió i sedició és un "cop d'estat" i, segons ha afegit, no encaixa amb el que va passar el setembre i l'octubre del 2017.Iceta ha explicat que hi ha molta gent treballant en la reforma del Codi Penal però també ha avisat que no serà una "cosa immediata", ja que, segons ha apuntat, es necessita un mínim de sis mesos. Així mateix, ha recordat que per aprovar la reforma cal una majoria del Congrés que sense ERC no es possible.Iceta també ha justificat per què no ha anat a visitar els presos polítics . El líder socialista veu "molt interès" que hi vagi, i considera "obvi" que "ho volen utilitzar políticament", i afegeix que no caurà en aquest "parany". "Si no fos el primer secretari, potser hi hauria anat", argumenta. "És tant com dir que el PSC està demanant perdó pel 155 i que per això els anem a veure", ha assenyalat.Pel que fa a la figura del mediador que reclama el president de la Generalitat, Quim Torra, el líder dels socialistes catalans considera que no és necessària. "Seria com començar amb desconfiança i llavors potser no val la pena ni començar. Hem signat un acord i el complirem. Si algú el vol canviar, la responsabilitat és seva, no nostra", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor