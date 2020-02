​VÍDEO Tres detinguts a Roses amb mitja tona d'haixix oculta en un camió

Detenim 3 homes que transportaven una furgoneta amb prop de 500 kg d’haixix oculta dins d’un camió. 2 dels arrestats ja han entrat a presó https://t.co/mXHqh6RJNv pic.twitter.com/lCzucCdwft — Mossos (@mossos) February 13, 2020

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4 de febrer a Roses tres homes que transportaven una furgoneta plena d'haixix oculta en un camió. La portaven des del sud de l'Estat cap a França.La investigació va començar quan la policia va saber que existia un grup de persones amb domicili a Roses que s'estaria dedicant a fer aquest transport regular. Van identificar un dels membres, que ja tenia antecedents policials per fets similars, i també van localitzar un camió amb les plaques de matrícula canviades en un descampat de la urbanització de Santa Margarida, molt a prop del seu domicili.El grup estava format per tres homes que utilitzaven una furgoneta de lloguer per transportar la droga fins a una nau industrial a Roses, on la deixaven uns dies per veure si la policia els havia seguit. Posteriorment carregaven el furgó en el remolc d’un camió per traspassar així la frontera amb França. A més, com a mesura de seguretat utilitzaven un turisme, també de lloguer, que conduïa un dels arrestats i que tenia la funció de cotxe pilot amb la finalitat de detectar la presència de possibles controls policials.El dia 5 de febrer els agents van observar com el camió amb plaques canviades i el turisme que feien servir de cotxe pilot s’adreçaven a una nau industrial al polígon industrial Vilamalla de Roses i com minuts després tornaven a sortir tots dos vehicles.Els investigadors van aturar el camió i van comprovar que a l’interior del remolc hi havia carregada la furgoneta de lloguer amb quinze fardells de 30 quilograms cadascun d’haixix (o sigui, 450 quilos, gairebé mitja tona) Els mossos van arrestar el conductor i unes hores més tard van detenir els altres dos homes que havien participat en el transport de la mercaderia.Els tres detinguts, de 40, 42 i 56 anys, van passar a disposició judicial el 8 de febrer i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs pel tercer i presó provisional per als altres dos. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

