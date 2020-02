VÍDEOS Els Mossos forcen el desnonament d'un llogater a Barcelona després de l'amenaça del jutge

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu per desnonar aquest dijous un veí del barri de Can Baró a Barcelona, al districte d'Horta Guinardó. El jutjat que ha ordenat el llançament va amenaçar ahir la policia catalana de "depurar responsabilitats" si no forçava el desallotjament i finalment la policia catalana ha destinat almenys deu unitats de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àra de Recursos Operatius (Arro) a aquest objectiu. El jutge només en demanava dues.El Sindicat d'Habitatge de Vallcarca i el d'Horta-Guinadó havien convocat públicament una concentració a les set del matí a la porta del veí, el Rodrigo, però la policia ha arribat abans i segons fonts presencials les furgonetes ja havien tallat el carrer José Millán González almenys mitja hora abans.Una cinquantena de persones, convocades pels dos sindicats d'habitatge, s'han concentrat a l'entrada del carrer però no han pogut fer res per evitar que la comitiva judicial desnonés el Rodrigo, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra. Els col·lectius que han convocat la concentració asseguren que el Rodrigo no disposa d'alternativa habitacional i ell mateix ha assegurat que es dirigia al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona després de ser desnonat.Un cop executat el desnonament, i quan els manifestants ja marxaven, els antiavalots dels Mossos han retingut una de les persones que havia participat a la concentració per identificar-la. Mentre ho feien, s'ha format una nova concentració -més reduïda- de manera espontània, i els agents han apartat un altre jove per procedir a la seva identificació, després d'empentar alguns manifestantL'immoble és de 55 metres quadrats i el contracte signat el 2015 fixava una quota de 740 euros, superior a la mitjana del barri. Quan el contracte va acabar el 2018 el propietari li plantejava un lloguer de 950 euros al mes. Més, tard, el pis va aparèixer anunciat a la xarxa per 1.090 euros.Segons assegura el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, el Rodrigo i el propietari van acordar que el veí es podria quedar al pis fins que no trobés un altre lloc on viure, però finalment les negociacions es van trencar i el titular de l'immoble va iniciar un procés judicial de desnonament.Fins ara el sindicat havia aconseguit aturar sis intents de desallotjament, ja sigui als jutjats o a la porta del pis.No és gens habitual que un jutge amenaci els Mossos amb conseqüències legals en cas de no forçar un desnonament, però no és la primera vegada que això passa a Barcelona.El jutjat de primera instància 22 de Barcelona va amenaçar d'acusar de desobediència la policia catalana si no executava el desnonament del Juan i la Livia , amb els seus tres fills, el 20 de desembre al matí al districte de Gràcia, segons va avançar el Tot Barcelona . Finalment el desallotjament es va produir produït, tot i que la família ja tenia assignat un pis de lloguer social a través de l'Ajuntament.

