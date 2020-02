Detingut un home a Lleida per intentar llençar per la finestra la seva exparella

El carrer on s'ha produït l'agressió Foto: Google Maps

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquest dimecres un home acusat d'un delicte de violència de gènere i per haver intentar llençar la seva exparella per la finestra.La dona ha avisat aquest dimarts una patrulla per explicar que la seva exparella havia entrat al domicili de Príncep de Viana i que l'havia intentat llençar per la finestra després d'agredir-la.En no aconseguir-ho, l'home ha fugit fins que ha estat localitzat pels agents aquest dimecres i detingut com a presumpte autor d’un delicte de violència de gènere, temptativa d’homicidi, trencament de condemna i amenaces.

