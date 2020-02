La vacuna contra el coronavirus trigarà un any i mig a arribar

La vacuna del coronavirus, batejat aquesta setmana amb el nom de Covid-19, trigarà un any i mig a arribar. Així ho ha assegurat aquest dimecres Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), en la roda de premsa diària que realitza l'organisme per informar sobre l'epidèmia."La primera vacuna pot ser aprovada en els pròxims 18 mesos. De moment, hem de preparar-nos per utilitzar les armes de què disposem per lluitar contra el virus", ha assenyalat el màxim responsable de l'organisme internacional.Segons les últimes dades facilitades per les autoritats xineses, el coronavirus ha provocat més de mil morts (la majoria al gegant asiàtic) i més de 42.500 infeccions. Per Ghebreyesus, l'agent patogen és "l'enemic públic número 1 per tota la humanitat".Tot i que a Catalunya encara no s'ha detectat cap cas, l'epidèmia ha portat a l'empresa GSMA a cancel·lar el Mobile World Congress , que s'havia de celebrar entre el 24 i el 27 de febrer a Barcelona. El degoteig d'empreses que durant els últims han anunciat la seva absència per preservar la seguretat dels seus treballadors ha estat el factor clau perquè la companyia organitzadora del congrés hagi decidit suspendre l'edició d'enguany.

