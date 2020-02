VÍDEO Sabina cau de l'escenari en ple concert el dia que compleix 71 anys

🔴@sirolopez EN DIRECTO desde el concierto de Sabina y Serrat:



➡️"Sabina se ha desplomado en pleno concierto. Estaba hablando y de repente se ha caído del escenario".



➡️"Se le ha llevado la Cruz Roja. Estamos sobrecogidos".



📹Video: @isilopeztoropic.twitter.com/nyGE0ZGvDa — Tiempo de Juego (@tjcope) February 12, 2020

Tras la caída, y después de atenderle los servicios médicos, Joaquín Sabina se ha vuelto a subir al escenario para decirle al público que sintiéndolo muchísimo tenían que aplazar el concierto hasta mayo porque tenía mucho dolor en el hombro. Ánimo, maestro! Nos vemos en mayo ❤️ — WiZink Center (@WiZinkCenter) February 12, 2020

Joaquín Sabina ha patit una dura caiguda en ple concert aquest dimecres 12 de febrer, dia en què complia 71 anys. El cantant, que actuava al WiZink Center de Madrid, s'estava adreçant al públic per presentar la cançó Mediterráneo quan ha ensopegat i ha caigut de dalt l'escenari, donant-se un fort cop a l'espatlla.Els serveis sanitaris l'han atès immediatament mentre el públic guardava silenci. Al cap de pocs minuts, els infermers se l'han emportat en llitera per examinar-lo dins una sala situada al mateix recinte.Mitja hora després de patir l'accident, l'artista ha aparegut de nou a l'escenari en cadira de rodes acompanyat de Serrat per anunciar que suspenia l'actuació. "Me'n vaig a l'hospital perquè estic molt adolorit; no saben el greu que em sap", ha dit Sabina. Posteriorment, ha estat traslladat a un centre hospitalari.Abans d'abandonar l'escenari, però, Sabina ha recordat al públic que no tiri les entrades. "Confirmem que realitzarem el concert el pròxim 22 de maig", ha dit. Des de la promotora de l'acte, totes les persones que han assistit a l'actuació podran reclamar els diners de l'entrada o assistir al concert del maig.

