La reforma de la llei de memòria històrica anul·larà judicis com el de Companys

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha anunciat aquest dimecres que la reforma de la llei de memòria històrica anul·larà tots els judicis del franquisme, com el que va condemnar a mort Lluís Companys, 123è president de la Generalitat de Catalunya. Calvo ha fet aquest anunci en el marc d'una compareixença al Congrés dels Diputats. L'executiu espera que la norma es comenci a tramitar a partir del mes de març.En concret, la dirigent del PSOE ha concretat que la reforma inclourà aquests aspectes: "Declaració de nul·litat i il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualssevol altres òrgans penals o administratius que, durant la Guerra Civil, s'haguessin constituït per imposar per motius polítics, ideològics o de creença religiosa condemnes o sancions de caràcter personal, així com la il·legitimitat i nul·litat de les seves resolucions".La vicepresidenta ha defensat que l'única opció per solucionar el conflicte a Catalunya és trobar "camins acordats" amb les institucions catalanes que siguin "segurs jurídicament" i "legítims políticament". Calvo ha reivindicat el diàleg i ha defensat el "compromís legítim" contret pel govern espanyol de dialogar amb la Generalitat. "Haurem de parlar tots amb tots i de tot, això és fer política" , ha dit Calvo en la mateixa compareixença al Congrés. La dirigent del PSOE ha dit que cal que tothom faci "autocrítica" i que cal mirar la realitat. "Qui no vulgui mirar-la no estarà complint amb les seves funcions i no serà el cas del govern", ha assegurat.El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la taula de diàleg i ha afirmat que cal donar una "oportunitat" a l'espai. Rufián ha dit que l'alternativa és "terrible" i "nefasta" i es pot veure al Congrés amb els partits de la dreta espanyola. "Venim de temps foscos", ha recordat el diputat d'ERC, que ha dit que si no es dialoga ara "potser triga molt a arribar" una nova oportunitat.Rufián ha dit que van amb la "millor de les intencions" però que estan preparats per a una "decepció". "Em quedo amb la frase de parlar tots amb tots de tot", ha dit Rufián, que ha dit que igual que "no es pot fer la República amb el 50% de la població en contra" tampoc es pot fer desaparèixer l'independentisme.Calvo ha dit en el torn de rèplica que aquesta afirmació del republicà és un "bon principi" i ha remarcat que l'independentisme no té "base social" per "trencar Catalunya d'Espanya amb criteris democràtics i molt menys legals". "En democràcia es pot parlar de tot" però "no es pot fer tot", ha dit Calvo a Rufián, i també ha apuntat que també es poden canviar les lleis.El diputat de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas ha desitjat que el govern espanyol tingui "valentia política i jurídica" per no adoptar el "marc mental" de la dreta espanyola. "Espero que les seves paraules, la seva llista de bons propòsits sigui sincera", ha afirmat.El PP, Cs i Vox han carregat contra Calvo i han criticat la taula de diàleg. La diputada popular Edurne Uriarte ha demanat una rectificació al govern espanyol sobre Catalunya i ha afirmat que els socialistes han "desertat del bloc constitucional". "El nostre país no necessita una agenda del retrobament amb minories que se salten la llei i volen destruir la Constitució", ha dit.

