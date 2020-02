El Senat tomba amb els vots d'ERC una moció del PP que instava l'Estat a pagar la liquidació de l'IVA

1. Òbviament @Esquerra_erc reclamem el que és nostre i per això a l'agost passat ho vam dur als tribunals



El Senat ha tombat amb els vots d'ERC una moció del PP que instava el govern espanyol a pagar la liquidació d'IVA autonòmic pendent del 2017. La proposta ha rebut 126 vots negatius dels PSOE, Esquerra i el Partit Aragonès (PAR) davant de 112 a favor del PP, Cs, Vox, UPN i JxCat. També hi han hagut 17 abstencions.Els republicans argumenten el 'no' perquè veuen "hipòcrita" la iniciativa venint el PP, tot i que admeten que "potser" s'han equivocat en el sentit del vot i anuncien que presentaran una moció pròpia per reclamar el deute. "Òbviament des d'ERC reclamem el que és nostre i, per això, a l'agost ho van dur als tribunals", ha assegurat el portaveu adjunt del partit al Senat, Bernat Picornell, en un tuit.La cambra alta ha tombat aquest dimecres la moció del PP per reclamar que l'Estat torni els 2.500 milions d'euros que deu en conjunt a les comunitats autònomes de l'IVA pendent del 2017. El govern espanyol va anunciar divendres passat a les autonomies que no els pagaria el deute però els va oferir compensar-ne els efectes no computant part del dèficit imputable i llançant un extra Fons de Liquiditat Financera a interès 0%.La mesura no va satisfer molts dels representants autonòmics presents al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Tampoc a la secretària d'Economia, Natàlia Mas, a qui la Generalitat va delegar per acudir a la jornada. Els 13 senadors republicans, però, han votat en contra de la proposta juntament amb el PSOE.La decisió no ha tardat a generar crítiques entre les files de JxCat. El senador Josep Lluís Cleries ha assegurat a través de Twitter que "amb sorpresa i decepció" han vist com ERC votava en contra de "cobrar el que és nostre, al costat del PSOE".Picornell ha respost que els republicans "òbviament" reclamaran el que és seu i ha recordat que el mes d'agost ja ho van portar als tribunals. "Ens hem negat a vota una moció indigna del PP plena d'hipocresia, potser ens hem equivocat en el sentit del vot", ha afirmat. A més, ha anunciat que presentaran una moció pròpia per reclamar el deute.

