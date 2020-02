Aragonès defensa que la reforma fiscal permet pal·liar desigualtats «inacceptables»

Un cop aprovat el tràmit parlamentari dels pressupostos de la Generalitat per al 2020 , el vicepresident Pere Aragonès ha tornat a pujar al faristol per defensar la llei d'acompanyament dels comptes, dins la qual hi ha les reformes fiscals pactades amb els comuns per augmentar els ingressos. Aquestes reformes, que afecten sobretot l'IRPF i l'impost de successions, estan pensades per pal·liar les "desigualtats inacceptables" que, segons ell, existeixen a Catalunya i que el creixement econòmic posterior al final de la crisi i de les retallades encara no ha revertit entre la ciutadania.Pel que fa a l'IRPF, que puja per a les rendes altes i s'abaixa per a les rendes inferiors a 12.000 euros anuals, Aragonès ha insistit que les classes mitjanes no queden afectades. "Qui ho digui, menteix", ha assenyalat el també conseller d'Economia. La reforma fiscal, ha explicat, permetrà recaptar 173 milions d'euros aquest any, un 45% de la quantitat que es destina a la renda garantida de ciutadania, però en un any complert la recaptació global es preveu que sigui de 553 milions.Pel que fa a l'impost de successions, Aragonès ha defensat que la reforma té vocació de garantir la igualtat d'oportunitats. "No és el mateix heretar 200.000 euros per a qui té dos milions que per a qui no té res", ha argumentat per defensar la introducció de la variable redistributiva."Cal treballar en mesures de predistribució i de redistribució", ha apuntat el dirigent d'ERC, que ha fet referència al salari mínim català, que hauria de ser - segons els càlculs del Departament d'Economia - de 1.239,5 euros mensuals. Hi ha mesures impositives, a banda, que se centren en externalitats negatives de diferents activitats econòmiques, com és el cas del turisme -s'augmenta la taxa turística per recaptar 21 milions més- o bé de la fiscalitat verda, centrada en el medi ambient.El vicepresident també ha subratllat l'impost sobre els habitatges buits per afavorir la reducció d'estocs de pisos buits i l'impost sobre les begudes ensucrades, amb vocació de canviar comportaments en el consum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor