TMB eleva a 15 les alteracions per «potencial exposició a l'amiant» entre el personal jubilat

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha elevat aquest dimecres a 15 les alteracions per "potencial exposició a l'amiant" entre el personal jubilat del metro. Set són alteracions pleurals, sis tumors broncopulmonars –entre ells quatre ja diagnosticats prèviament- i dues fibrosis pulmonars o asbestosis.Els 15 casos s'han detectat en el marc de les visites mèdiques promogudes per l'empresa entre el personal jubilat o que ha causat baixa de l'àrea de Manteniment i Projectes de Metro els últims 15 anys. En concret, l'empresa informa que s'han completat 141 visites d'aquest tipus. D'altra banda, TMB també ha indicat que el nombre de "manifestacions pleurals" entre els treballadors en actiu es manté en 28.La informació s'ha aportat avui al Comitè de Salut i Seguretat de Metro, dins del seguiment regular que s'hi fa dels plans de contingència i les mesures de prevenció en relació amb el problema dels materials amb contingut d'amiant, informa la companyia.Pel que fa als treballadors en actiu, fins ara s'han fet revisions a les 1.056 persones incloses al programa de vigilància de la salut del personal del metro. Els 28 casos "requereixen control però no tractament". També hi ha el cas, comunicat anteriorment, d'un treballador que ha tingut càncer broncopulmonar i que, després de seguir tractament, s'ha reincorporat a la feina.Recentment d'un d'aquests 28 casos s'ha notificat incapacitat temporal per malaltia professional en període d'observació a l'espera de confirmació diagnòstica. Aquestes persones seguiran dins del programa i estan començant a ser visitades novament quan ho aconsellen els especialistes i el servei de prevenció propi, afirma TMB.D'altra banda, tots els estudis higiènics personals i dels llocs de treball de les persones de l'empresa de Metro a qui s'ha detectat alguna afectació relacionada amb exposició a l'amiant, han donat negatiu, segons indica TMB. "S'ha confirmat així que aquests empleats no estan exposats a risc professional per inhalació de fibres d'amiant", explica la firma en un comunicat.L'empresa també explica que "la problemàtica de l'amiant" s'està tractant a la negociació del conveni col·lectiu. La direcció de TMB ha expressat als representants dels treballadors la "voluntat" d'implantar els mecanismes "més idonis" perquè puguin participar "de forma activa" en la gestió del tema.Fins ara s'han retirat unes 138 tones d'amiant de la xarxa i se n'han tractat 79 tones més, d'un total de 441 tones inventariades en forma de planxes, tubs i altres elements constructius. El pla de TMB és eliminar o confinar tot el fibrociment del metro en tres anys.En el pla integral per retirar l'amiant del metro, TMB hi ha destinat 9,7 milions d'euros en contractacions de treballs de desamiantatge, consultories, analítiques i vigilància de la salut. També ha comprat 42 trens per substituir els més antics de les línies 1 i 3 de metro, en part dels quals s'ha detectat pintura amb contingut d'amiant, amb un cost de 268 milions.

