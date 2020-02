Els comuns acusen el PSC d'«electoralisme» per no tramitar els pressupostos

"Preguntin a les seves alcaldesses, preguntin a Núria Marín o a Núria Parlon si necessiten que hi hagi pressupostos o no". Aquest és l'emplaçament que han fet els comuns al PSC, a qui acusen de negar-se a tramitar els comptes catalans per motius "electoralistes" . La presidenta de Catalunya en Comú al Parlament, Jéssica Albiach, ha defensat que cal obrir una "nova etapa" a Catalunya i que això passa pel diàleg i per acords com el que han teixit amb el Govern per fer prosperar els pressupostos.Albiach ha entrat en el cos a cos amb els socialistes catalans: "Per què els que volen els pressupostos de l'Estat són incapaços de mullar-se per uns pressupostos a Catalunya? Per què no es pot fer el mateix que a l'Ajuntament de Barcelona? per electoralisme?". "No es pot frivolitzar amb la vida de la gent", ha indicat la diputada.Malgrat que tant el PSC com la CUP han negat que els números presentats pel Govern de Quim Torra i Pere Aragonès reverteixin les retallades, els comuns han defensat que sí que ho fan perquè assumeixen la rebaixa de les taxes universitàries, preveuen la contractació de més personal sanitari, retorna la paga extra als funcionaris, destinen 100 milions d'euros més per al transport públic o "multipliquen" les beques menjador.Com han fet en les darreres setmanes, Albiach ha insistit que calen els pressupostos però també eleccions perquè la fórmula d'aliança entre JxCat i ERC està esgotada. El pacte pels comptes, ha dit, han de ser "la primera pedra" d'un govern progressista que consideren que ha de néixer després dels pròxims comicis.

