Cuixart comença a treballar fora de la presó

Avui @jcuixart comença a exercir el 100.2, que li permet treballar i fer voluntariat. Però continua complint condemna, i aquesta nit torna a la presó. Seguirem lluitant per la llibertat i l'amnistia! pic.twitter.com/xmlBeO4uhF — Òmnium Cultural (@omnium) February 13, 2020

Jordi Cuixart, arribant a la seva empresa. Foto: Adrià Costa

Jordi Cuixart, arribant a la seva empresa. Foto: Adrià Costa

Jordi Cuixart, arribant a la seva empresa. Foto: Adrià Costa

Jordi Cuixart ha sortit aquest dijous, a primera hora del matí, de la presó de Lledoners per poder treballar a la seva empresa, ubicada a Sentmenat, per primer cop després de 849 dies empresonat. El president d'Òmnium complirà d'aquesta manera la primera jornada laboral fora del recinte penitenciari, després que la Junta de Tractament de Lledoners li permetés treballar i fer voluntariat cinc dies a la setmana -de dilluns a divendres-, durant 9,5 hores diàries. Cuixart haurà de tornar a dormir a la presó.El president d'Òmnium ha arribat als volts de les 9 amb un gran somriure i no ha fet declaracions. Això sí, ha enviat un breu missatge als treballadors de la seva empresa, dedicada al disseny i la producció de maquinària industrial per a envasats, i que compta amb una cinquantena d'empleats. Cuixart té restringida les seves declaracions públiques en les sortides de la presó. La Generalitat no havia informat prèviament ni de la data de sortida de la presó ni tampoc d'on completaria la seva jornada laboral.Cuixart sortirà a partir d'ara sortirà diàriament de la presó -d'acord amb els criteris fixats per la Junta de Tractament de Lledoners- i també està a l'espera de disposar d'un permís de 72 hores, un cop el jutge de vigilància penitenciària ha avalat la seva petició, en contra del criteri de la Fiscalia . El president d'Òmnium no podrà tenir projecció pública -ni oferir discursos ni participar en actes-, però sí que podrà participar presencialment en la cuina de l'entitat. Des de la presó, de fet, ja ha estat molt actiu en l'estratègia d'Òmnium en els més de dos anys i quatre mesos que suma de reclusió.Com Cuixart, Jordi Sànchez també disposa de l'aval de la Junta de Tractament de Lledoners per fer tasques de voluntariat de forma imminent. Sànchez podrà estar onze hores diàries fora de la presó durant tres dies a la setmana, sempre de dilluns a divendres i mai durant el cap de setmana.Tal com havia passat prèviament amb els Jordis -els presos polítics que acumulen més dies privats de llibertat-, aquest dimecres la Generalitat va comunicar que la Junta de Tractament del centre penitenciari Mas d’Enric també havia acordat que Carme Forcadell pogués sortir de la presó tres dies a la setmana -durant nou hores diàries- per cuidar la seva mare, d'edat avançada.Forcadell s'ha acollit també a l'article 100.2 del reglament penitenciari. Aquest article permet combinar elements propis del segon i el tercer grau penitenciari, i a la pràctica facilita sortir més sovint de la presó per anar a treballar o fer tasques de voluntariat. La seva aplicació ha de tenir l'aval del jutjat de vigilància penitenciària i la Fiscalia hi pot presentar recurs, però això no en paralitza l'aplicació. Cada any hi ha més de 400 interns a qui s'aplica l'article 100.2.Els presos polítics fa setmanes que van activar totes les possibilitats que ofereix el reglament penitenciari. Per fer-ho, primer calia estar classificats en segon grau penitenciari. Les presons van proposar aquest grau a finals d'any i la Generalitat el va ratificar el 9 de gener. A partir d'aleshores, els líders independentistes i les seves defenses van començar a treballar amb els centres penitenciaris -aportant documentació, ofertes de feina o propostes de voluntariat- per tal que les juntes de tractament, seguint criteris tècnics encaminats a la reinserció, proposessin l'aplicació de l'article 100.2.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor