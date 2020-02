Les tres multinacionals absents al Mobile que sí que han viatjat a una fira tecnològica a Amsterdam

Thank you for another successful day at #ISE2020. Don't miss the Hospitality Tech Summit by @htng AGORA and @CEDIA_EMEA Design & Build Conference, and plenty of free discussions on the Main Stage tomorrow.



Algunes de les companyies que han confirmat la seva absència al Mobile Worls Congress 2020 no han pres la mateixa decisió a l'hora de prendre part d'altres grans certàmens celebrats a Europa. És el cas de les multinacionals Sony, Intel i Cisco Systems, que no seran a Barcelona del 24 al 27 de febrer però sí que han viatjat a Amsterdam per assistir al saló del sector audiovisual ISE, que se celebra des d'aquest dimarts i fins divendres.Les tres empreses van justificar la seva absència a Barcelona per protegir els seus clients i treballadors del coronavirus, tenint en compte la presència de companyies xineses a la fira de telefonia mòbil. Samsung també és present a Amsterdam amb normalitat, mentre que ha anunciat una presència reduïda al Mobile.Altres empreses, com LG, han decidit no assistir ni al Mobile ni tampoc a l'ISE, en tots dos casos per evitar possibles contagis pel coronavirus.En total són una setantena de companyies, sobretot asiàtiques, que han declinat participar al saló dels Països Baixos, tot i que inicialment es comptava amb la seva presència.Tot i que ha estat capaç de retenir algunes de les grans multinacionals absents a Barcelona, el coronavirus també és molt present a l'ISE d'Amsterdam. Cada dia el certamen publica un comunicat a la seva pàgina web amb les últimes novetats que es coneixen sobre el virus.A més, els organitzadors han establert diverses normes per prevenir casos de contagi. Algunes, similars a les que el Govern va anunciar que s'havia pactat implementar amb el Mobile, com la instal·lació de més punts d'higiene i una millor senyalització dels punts d'atenció sanitària al saló.L'ISE també recomana netejar teclats i micròfons després de cada xerrada, mantenir la distància amb altres persones quan algú estossegui i evitar el contacte físic entre els assistents a l'esdeveniment, incloent les encaixades de mans.

