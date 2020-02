Reguant i Baños, citats a declarar com a imputats per no respondre Vox al Suprem

Eulàlia Reguant i Antonio Baños estan citats a declarar el 25 de febrer al jutjat d'instrucció número 10 de Madrid com a imputats per un delicte de desobediència arran de no haver volgut respondre les preguntes de Vox al Tribunal Suprem quan hi van comparèixer com a testimonis durant el judici de l'1-O.Els dos exdiputats de la CUP van refusar durant el judici de l'1-O respondre les preguntes de l'acusació popular, que exercia Vox, apel·lant a la seva "dignitat democràtica". Tots dos van ser advertits pel jutge instructor, Manuel Marchena, de les conseqüències que podria tenir el seu acte. "El testimoni és un ciutadà que està obligat a col·laborar amb el tribunal”, els va recordar Marchena aleshores.Tant Reguant com Baños van ser ja multats pel Suprem amb 2.500 euros per aquells fets. A més, els va instar a presentar-se al jutjat de guàrdia de Madrid per "depurar les eventuals responsabilitat penals".Reguant i Baños van ser citats a declarar com a testimonis de l'extrema dreta durant el transcurs del judici. En el moment de contestar a les preguntes de l’advocat de Vox, acusació popular de la causa, els dos exdiputats de la CUP es van negar a testificar al·legant objecció de consciència davant d’una formació "obertament masclista i xenòfoba". En aquell moment ja van manifestar que no es podia "normalitzar la presència de l’extrema dreta en un judici discutible i de caràcter polític".Davant la negativa de testificar, Manuel Marchena, president del tribunal, els va imposar una multa de 2.500€ a cadascú. Van ser sufragats amb les aportacions de la ciutadania a la caixa de solidaritat.

