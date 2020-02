La Fiscalia demana cinc anys de presó per Antoni Vives, exregidor d'Urbanisme a Barcelona

La Fiscalia cinc anys a l'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives pels presumptes delictes de falsedat en document oficial, prevaricació i malversació, en el marc del cas Barcelona Regional.El ministeri fiscal sol·licita la mateixa pena per al que aleshores era director general de l'empresa pública Barcelona Regional en el moment dels fets, Willy Müller, i per a l'aleshores alcalde de Cervelló, Jesús Arévalo. El fiscal considera que els tres es van conxorxar per crear un lloc de feina fictici a l'entitat pública per a Arévalo, pel qual en quatre anys va cobrar 155.000 euros.La comissió d'investigació sobre l'activitat de Barcelona Regional entre el 2011 i el 2015, constituïda per l'Ajuntament, ja va exposar les seves conclusions a l'abril i va determina que el govern de Xavier Trias (CiU) i l'agència pública Barcelona Regional van "malbaratar" diners públics durant l'anterior mandat.Les conclusions de la comissió d'investigació també asseguraven que Vives i Müller van ser responsables de contractacions "irregulars" de càrrecs de confiança per a Barcelona Regional.Ara la Fiscalia manté que Vives va contractar Arévalo "fictíciament" a Barcelona Regional en connivència amb Müller. El fiscal acusa els tres implicats en la presumpta trama de subscriure un contracte "amb infracció grollera i conscient del deure d'actuar conforme a l'ordenament jurídic" i amb "perjudici econòmic evident per als interessos públics"Arévalo, segons el fiscal, va figurar com a treballador de l'empresa pública des del 9 de gener del 2012 fins al 31 de maig del 2015. Però en aquest temps, "ni va participar al projecte indicat al seu contracte laboral (...) ni en cap altre executat per l'entitat".Segons el ministeri Fiscal, Müller és l'autor directe dels fets, Vives l'autor per inducció i Arévalo l'autor per cooperació necessària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor