Gaspart demana que Barcelona no sigui «discriminada» pel coronavirus

L'empresari hoteler, Joan Gaspart, ha demanat aquest dimecres que no s'accepti que Barcelona sigui "discriminada" per la crisi del coronavirus en comparació amb altres ciutats europees.Gaspart ha assenyalat Ginebra, que acollirà el Saló de l'Automòbil del 5 al 15 de març, i Amsterdam, que celebra aquests dies la fira tecnològica ISE. Una fira que sí que s'ha celebrat tot i el brot de coronavirus, encara que una setantena d'empreses han causat baixa per aquest motiu.Si els informes mèdics són negatius, ho seran per tot Europa, no només per Barcelona", ha assegurat Gaspart, que a més ha reclamat a Vodafone que reconsideri la seva decisió de no assistir al Mobile.Les cancel·lacions de reserves d'apartaments turístics per la trentena de baixes del Mobile World Congress (MWC) són "testimonials", segons ha explicat el president d'Apartur, Enrique Alcántara.Alcántara ha recordat que hi ha molts sectors econòmics que depenen del MWC per tenir beneficis durant la temporada baixa i ha assegurat que el sector dels apartaments turístics es juga 14 milions d'euros durant la celebració del MWC, un 4% de la facturació total de l'any.Sobre la possibilitat d'un ajornament del saló, Alcántara ha descartat que sigui viable celebrar-lo al juny perquè ja hi ha moltes reserves d'habitacions fetes.

