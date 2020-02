Aragonès avisa el PSC que l'independentisme no «renunciarà» a les seves idees

El PSC manté inamovible el seu no als pressupostos de la Generalitat del 2020. Per molt que el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, els hagi acusat de partidisme per negar-se a tramitar els comptes acordats pel Govern amb els comuns, els socialistes catalans han replicat que, "per responsabilitat", no aprovaran els números d'un executiu "esgotat" que està a expenses de la convocatòria d'unes eleccions. Aragonès, en el torn de rèplica, ha avisat els socialistes que l'independentisme "no renunciarà" a les seves idees, i els ha acusat de no voler negociar els comptes.El vicepresident també ha tingut un xoc amb la CUP, que l'ha acusat de protagonitzar un "intercanvi de cromos" amb Barcelona -ERC i Junts per Catalunya (JxCat) han validat els comptes d'Ada Colau- i l'Estat, on els republicans van facilitar la investidura de Pedro Sánchez. "Assumeixo que tenim diferències", ha remarcat Aragonès, que ha apuntat que cal tenir en compte les "condicions objectives". També els ha retret que demanin desobeir al Parlament i que no ho repliquin en plens municipals, en referència soterrada al cas de Montse Venturós, alcaldessa inhabilitada temporalment a Berga.La portaveu econòmica del PSC, la diputada Alícia Romero, ha argumentat que aprovar els pressupostos suposa "hipotecar la vida del futur Govern" que s'haurà de configurar després dels comicis anunciats, però sense data, pel president de la Generalitat, Quim Torra. "No ens haurien de fer viure l'agonia entre dos socis que lluiten per l'hegemonia", ha demanat la dirigent socialista, que també ha lamentat que els comuns els "ajudin" a "mantenir aquesta agonia", una acció que ha considerat una "decepció". Sobretot perquè emetran un vot afirmatiu sense tenir garantida la data de les eleccions.Romero també ha retret al Govern que en cap moment hagin comptat amb el PSC per intentar acordar els pressupostos. "Exigeixen diàleg territorial i s'obliden del diàleg amb l'oposició", ha deixat anar tot recordant també la cadira buida que va deixar Aragonès al Consell de Política Fiscal i Financera.Els de Miquel Iceta han retret al Govern que l'any 2019 renunciessin a portar els pressupostos al Parlament i ara els considerin urgents. A més, consideren que els comptes dissenyats "no revertiran les retallades" que a l'any 2011 van aplicar els números aprovats per CiU amb el suport del PP. Romero ha assenyalat que no és cert que s'hagin previst 3.070 milions més de despesa respecte el 2017 perquè aquesta quantitat ja s'està invertint i ha assenyalat algunes partides que compten amb menys recursos que l'any 2010 o que es destinin menys diners a la lluita contra la violència masclista i la pobresa infantil. En Salut ha reconegut millores en matèria de recerca i investigació, però ha assenyalat els dèficits en l'atenció primària o per reduir les llistes d'espera.Pel que fa a la reforma fiscal, Romero ha assegurat que ERC "ni l'ha volgut ni la vol" però que l'avala "a contracor" perquè l'aritmètica l'obliga. Ha utilitzat el mateix argument que els republicans quan expliquen que, si Pedro Sánchez s'asseu a dialogar amb Catalunya, és perquè s'hi veu abocat per necessitat.També la CUP ha reiterat la seva oposició als pressupostos, que consideren que no són més que un "intercanvi de cromos" amb els de l'Ajuntament de Barcelona que "aplana el terreny" per aprovar els de l'Estat de la mà d'ERC. La diputada Maria Sirvent ha lamentat que s'hagi "imposat la via del pragmatisme per mantenir l'statu quo" i garantir l'estabilitat institucional. Fins al punt, ha dit, que el president Torra no podrà votar els pressupostos. "Els drets no es conquereixen amb pragmatisme, una via que ha fracassat en el camí cap a l'autodeterminació", ha sentenciat.Sirvent ha argumentat que la CUP va ajudar ha aprovar els pressupostos del 2017 perquè el Govern els va dir que serien "imprescindibles" per celebrar el referèndum. "Després va resultar que ens van mentir", ha etzibat. Per això, ha insistit, ha exigit que ara diguin "la veritat" i reconeguin que són "un intercanvi de parcel·les de poder" i que els comptes estan fets "a mida del mercat, de la sacrosanta Constitució i de l'Estatut retallat". "No són els pressupostos de la fi de l'austeritat", ha denunciat la diputada, la diagnosi de la qual és que JxCat, ERC i els comuns han decidit "seguir gestionant la poca autonomia" que li queda al Parlament i al Govern de la Generalitat.Ciutadans i el PP han defensat també la seva esmena a la totalitat als pressupostos tot assenyalant especialment la reforma fiscal pactada entre els Governs i els comuns. El diputat del partit taronja José María Cano ha acusat els independentistes d'haver "perdut el contacte" amb la realitat i que el seu únic objectiu és "aixecar una frontera". Ha recordat, a més, que es tracta d'uns pressupostos "autonòmics" i que l'esmena a la totalitat és "imprescindible" perquè el Govern diu "que ho tornarà a fer".

