La Generalitat i l'Estat reiteren que «no hi ha cap motiu sanitari per suspendre el Mobile»

La #consellera @albaverges reitera que “no hi ha cap motiu sanitari per suspendre qualsevol esdeveniment que es pugui celebrar a Catalunya, tampoc el #MWC20” pic.twitter.com/u5SgiVRBcX — Salut (@salutcat) February 12, 2020

“A día de hoy, no existe razón de salud pública que nos aconseje tomar medidas adicionales respecto a acontecimientos o eventos previstos en España. Si los expertos nos recomendaran adoptarlas, lo haríamos”, @salvadorilla pic.twitter.com/Ym4JVoEW5c — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) February 12, 2020

"No hi ha cap motiu sanitari per suspendre qualsevol esdeveniment que es pugui celebrar a Catalunya, tampoc el Mobile". És el missatge que ha volgut transmetre aquest dimecres Alba Vergés, consellera de Salut de la Generalitat, durant la roda de premsa posterior a la reunió de coordinació al Clínic entre els governs català i espanyol.Durant la compareixença, Vergés ha remarcat que "no s'ha detectat cap cas de coronavirus a Catalunya". A banda, la consellera ha assegurat que el sistema sanitari català "està absolutament preparat per detectar i tractar un possible cas".En la mateixa línia s'ha expressat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, també present a la reunió i a la roda davant els mitjans. El dirigent socialista ha volgut transmetre un missatge de confiança, assenyalant que el sistema nacional de salut compta amb "professionals d'altíssim nivell, preparat per fer front a situacions com la que s'ha produït amb el coronavirus"."No hi ha motius de salut pública que ens aconsellin prendre mesures addicionals respecte als esdeveniments previstos", ha remarcat Illa. "Si els experts ens recomanen que n'adoptem, ho faríem", ha afegit.Les declaracions dels dirigents polítics, però, no han aconseguit tranquil·litzar algunes de les empreses. A hores d'ara, més d'una trentena de companyies han assegurat que no assistiran al congrés per por al coronavirus. Aquest dimecres, l'organitzadora de l'esdeveniment (l'empresa GSMA) ha decidit mantenir la celebració del Mobile malgrat l'allau de baixes.

