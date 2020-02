La reconstrucció de la línia de tren entre Malgrat i Blanes trigarà deu mesos i costarà 8,5 milions

Adif preveu posar en marxa el pont entre Blanes i Malgrat de Mar que va quedar destruït durant el temporal Gloria per desbordament de la Tordera durant la primera quinzena de desembre. Les obres de reparació, que costaran uns 8,5 milions d'euros, tenen un termini d'execució d'uns deu mesos.Els treballs consistiran a cimentar els pilars de la nova infraestructura a uns 40 metres de profunditat per donar-los més solidesa i es guanyarà en altura per poder evitar l'afectació de futures crescudes del riu. En una reunió tècnica on han participat representants de Renfe, la Generalitat i l'Ajuntament de Blanes, també s'ha reclamat que s'aprofitin les obres per doblar la via del tren entre aquesta localitat i Arenys de Mar.En un comunicat, l'Ajuntament de Blanes recorda que la construcció d'una segona via entre els dos municipis és una assignatura pendent que es remunta a finals del segle passat. El que es voldria seria escurçar la durada del trajecte i transportar més viatgers, tal com es va poder fer durant la dècada dels vuitanta amb els trens semi-directes.L'Ajuntament de Blanes també ha reclamat que es millori la freqüència dels autobusos llançadora que supleixen el servei de tren entre Blanes i Malgrat de Mar, interromput des del temporal Gloria pel col·lapse del pont. Segons dades de Renfe, actualment utilitzen aquest servei una mitjana de 2.000 viatgers al dia a raó de sis autocars per hora i amb una connexió entre les dues poblacions cada deu minuts. Abans del Gloria, el nombre d'usuaris del servei ferroviari era de 4.000 al dia.Des de Blanes s'ha suggerit també que els autobusos facin el trajecte fins a Santa Susanna per reduir la durada del recorregut que han de fer per arribar a Barcelona. També es va remarcar la necessitat que els horaris del tren coincideixin millor amb els serveis d'autobús per evitar esperes que s'afegeixen a la incomoditat d'haver de combinar tren i autobús per arribar a la destinació. Així mateix, es va demanar a Renfe que hi hagi busos-llançadora adaptats per poder atendre usuaris amb mobilitat reduïda.Per últim, s'està treballant amb les diferents empreses de transports per incrementar els serveis per arribar fins a Barcelona o fins i tot crear-ne un de nou que vagi directament Blanes amb la ciutat comtal, reforçant l'oferta que hi ha actualment.

