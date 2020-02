Zapatero avisa que la taula de diàleg «exigirà temps»

L'expresident del govern espanyol i exlíder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha fet una crida a la "generositat" i a "fer tot el possible" perquè perduri el diàleg a Catalunya. En un acte del Gremi de Restauració de Barcelona com a pregoner de Santa Eulàlia al Born Centre de Cultura i Memòria, Zapatero ha recordat que la taula de diàleg entre el Govern i la Moncloa serà "una primera etapa" que "exigirà temps".L'expresident espanyol ha insistit que el diàleg no significa una "renúncia" i ha demanat que les taules de diàleg es "multipliquin" a cada racó del país com un reflex de la mesa de negociació entre governs: "De res servirà un procés de diàleg polític si la societat civil catalana no el fa seu".Zapatero també ha adreçat un missatge al PP, aquí ha demanat que triï si vol ser només oposició o "fer-se càrrec del país" i participar en la construcció de les sortides dels principals problemes.

