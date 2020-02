Santi Vila considera que la Generalitat s'hauria de fer càrrec de la seva fiança pel cas Sixena

L'exconseller de Cultura, Santi Vila, considera que "objectivament parlant" de la seva fiança pel cas Sixena "se n'hauria d'haver fet càrrec la Generalitat". En una entrevista a Rac1 aquest dimecres, Vila ha assegurat que ha parlat amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i que el departament "no sap de quina manera fer-ho". "Teníem una assegurança de responsabilitat civil que està fallant més que una escopeta de fira", ha dit l'exconseller. Vila va demanar aquest dimarts al jutjat d'instrucció 3 d'Osca un mes més per aconseguir la fiança de 216.000 euros pel cas de desobediència per no haver lliurat a l'Aragó les 44 obres d'art de Sixena del Museu de Lleida.Santi Vila ha recordat que, quan es van negar a lliurar les obres del Museu de Lleida a l'Aragó, es van limitar a complir la llei catalana i el que es decidia a les reunions del govern.Al gener, Vila va demanar ajuda a la Caixa de Solidaritat, però se li va denegar. L'exconseller Lluís Puig, en canvi, va abonar al desembre els 88.000 euros que li demanava el magistrat a través de la Caixa de Solidaritat. Vila creu que a ell se li ha denegat per "qüestions polítiques", a més de ser una quantitat superior.Durant l'entrevista, també ha estat preguntat per l'estratègia de l'independentisme. En aquest sentit, Vila ha assegurat que aquesta ha fracassat perquè "necessita una majoria de vots que no té". A banda, l'exconseller ha assegurat que, si tornés a la primera línia de la política, faria campanya pel 'no'. "Vist el dolor que hem causat i com de difícil és, demanaria poder votar i, després, segurament faria campanya pel no i per la reconciliació".

