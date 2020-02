La Sagrada Família dona dos mesos més al «cau» Antoni Gaudí per marxar del temple

La Sagrada Família ha donat dos mesos més a l'Agrupació Escolta Antoni Gaudí perquè marxi de l'espai que ocupa al recinte i, per tant, s'hi podran quedar fins al novembre. Aquest és el missatge que la Junta Constructora ha traslladat al "cau" i a l'entitat Escoltes Catalans en una reunió celebrada aquest dimecres.El president delegat de la Junta, Esteve Camps, ha constatat que "hi ha diverses possibilitats per traslladar el cau en un període transitori fins a una ubicació més definitiva". De fet, els ha entregat informació sobre centres cívics, espais públics i escoles properes al temple.La voluntat inicial de la Sagrada Família era que l'agrupament deixés aquest estiu el local que utilitza des de fa anys i ja ha demanat a l'Anjuntament de Barcelona que ofereixi un espai alternatiu al barri. La Sagrada Família assegura que ja als anys 80 es va advertir que les actuals dependències s'haurien d'enderrocar i que, per tant, "la decisió és històricament coneguda i no correspon a motius econòmics, sinó a raons constructives i de seguretat".La decisió, però, no ha estat ben rebuda per l'agrupament ni per altres moviments veïnals, que el passat dissabte van protagonitzar una manifestació amb un miler de persones que va recórrer el barri de la Sagrada Família per reclamar que el "cau" es pogués quedar al recinte. L'única solució que han trobat, oferta per l'Ajuntament, és instal·lar-se a la Fàbrica del Sucre. L'equipament, però, s'ubicarà a la plaça de les Glòries i no estarà llest fins al 2023.Els responsables de l'agrupament escolta detallen que l'objectiu és que el temple es "responsabilitzi" de l'entitat i no la deixi al carrer. Allò ideal, diuen, seria poder continuar amb l'activitat dins el recinte, però asseguren que estan oberts a negociar per trobar algun altre espai al barri. Sigui com sigui, fins que la Fàbrica del Sucre no sigui una realitat, ara mateix l'agrupament no té on anar.La Sagrada Família també remarca que durant els anys que el cau ha ocupat aquestes dependències no s'ha cobrat "cap tipus de lloguer" i s'han "finançat" obres de millora, "sense tenir en compte que des de l'any 1979 els monitors de l'Agrupament van decidir deixar de formar part de la Delegació Diocesana d'Escoltisme".A més, assenyalen que l'agrupament no és l'únic afectat per la situació i que l'anterior rector de la parròquia de la Sagrada Família també utilitzava part d'aquestes dependències com a residència, mentre que l'actual ja fa alguns mesos que s'ha desplaçat a un pis.El temple també recorda que el 30 de gener del 2019 els caps de l'agrupament van ser advertits en una reunió amb la Junta Constructora que s'acostava el moment de l'enderroc de l'espai i se'ls va donar un termini d'un any i mig per trobar un nou local.Els espais que ocupen els escoltes van ser les dependències on Gaudí va viure i treballar en els últims temps, i està previst recrear-hi com hi va viure i treballar.

