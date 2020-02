Forcadell podrà sortir de la presó per cuidar la mare

La Junta de Tractament del Centre Penitenciari Mas d’Enric ha acordat aquest dimecres que Carme Forcadell pugui sortir de la presó tres dies a la setmana -durant nou hores diàries- per cuidar la seva mare, d'edat avançada. Forcadell, habilitada també per fer tasques de voluntariat, s'havia acollit a l'article 100.2 del reglament penitenciari, com altres presos polítics.En el comunicat públic difós per la conselleria de Justícia, la Generalitat especifica -com en els casos de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- que no informarà ni de la data de l'inici de les sortides ni de les entitats en les quals Forcadell faria tasques de voluntariat. La Junta de Tractament de la presó de Lledoners també ha aprovat en els darrers dies l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari en els casos de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Aquest article permet combinar elements propis del segon i el tercer grau penitenciari, i a la pràctica suposa que els dos dirigents independentistes podran sortir més sovint de la presó per anar a treballar o fer tasques de voluntariat.En concret, Sànchez podrà estar onze hores al dia fora del centre tres dies a la setmana (de dilluns a divendres) per fer un voluntariat. Cuixart, per la seva banda, podrà treballar i fer voluntariat cinc dies a la setmana (també, de dilluns a divendres) durant 9,5 hores al dia. Tots dos tindran l'obligació de tornar a la presó a dormir i, per protegir la seva intimitat, la Generalitat no informarà ni de la data de sortida dels Jordis ni tampoc de les entitats o empreses on aniran.L'aplicació de l'article 100.2 és d'aplicació immediata, però ha de tenir l'aval del jutjat de vigilància penitenciària i la Fiscalia hi pot presentar recurs, però això no en paralitza l'aplicació En última instància, qui prendria la decisió seria l'Audiència de Barcelona. Cada any hi ha 405 interns a qui s'aplica aquest article.L'article 100.2 forma part del programa de tractament individualitzat que té cada pres un cop ha estat classificat. L'aplicació d'aquest article és una opció extraordinària i té per objectiu facilitar la reinserció. A través d'un comunicat, Òmnium ha insistit que Cuixart continua complint "íntegrament" la condemna imposada pel Suprem "sense renunciar a cap dels drets" que li corresponen. L'entitat ha reiterat que el 100.2 no és un "benefici penitenciari" i ha explicat que el seu president aprofitarà les hores fora de la presó per treballar a la seva empresa.Els presos polítics fa setmanes que van activar la via de l'article 100.2. Per fer-ho, primer calia estar classificats en segon grau penitenciari. Les presons van proposar aquest grau a finals d'any i la Generalitat el va ratificar el 9 de gener. A partir d'aleshores, els líders independentistes i les seves defenses van començar a treballar amb els centres penitenciaris -aportant documentació, ofertes de feina, propostes de voluntariat...- per tal que les juntes de tractament, seguint criteris tècnics encaminats a la reinserció, proposessin l'aplicació del 100.2.

