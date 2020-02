Els assaltants de la collada de Toses van fugir abandonant 30 quilos de marihuana

Poc a poc es va aclarint el robatori d’ahir a Dòrria, a la collada de Toses , i el posterior i impactant desplegament dels Mossos d’Esquadra a la zona de Ribes de Freser, amb helicòpter inclòs. El detingut que va anunciar ahir la policia que hi havia és, precisament, la víctima, que estava en possessió d'una gran quantitat de droga. Tot l’assumpte té a veure amb narcotraficants.A la furgoneta dels assaltants, que van abandonar, els mossos hi van trobar una gran quantitat de marihuana. Presumptament, era la droga que van robar a la víctima i que haurien deixat a dins del vehicle perquè haurien fugit corrents. Concretament, es van comissar 30 quilos de droga, que els agents de policia van anar a pesar a una cèntrica farmàcia de Ripoll.Els fets es van precipitar ahir al matí. Uns individus armats van atracar la víctima en plena carretera, li van prendre la droga i van fugir amb una furgoneta blanca i amb matrícula espanyola. Un testimoni va avisar dels fets.Els Mossos van detenir la víctima i, tot seguit, van iniciar un ampli dispositiu de recerca per trobar els atacants (entre dos i tres individus, segons ha explicat un portaveu del cos a).L’operatiu va sorprendre per la seva intensitat i perquè els agents portaven armes llargues. El dispositiu va tenir un èxit limitat: només es va trobar la furgoneta amb la qual es traslladaven els narcotraficants, amb la droga a dins, i es va donar per finalitzat ahir a la tarda-vespre.La investigació continua oberta però a hores d’ara es desconeixen on poden estar amagats els lladres.Ni en el robatori ni en el dispositiu hi van haver ferits. No es van arribar a disparar trets.

