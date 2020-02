El Mobile es manté tot i l'allau de baixes pel coronavirus

El Mobile World Congress 2020 se celebrarà finalment tal com estava previst del 24 al 27 de febrer a Barcelona. L'empresa organitzadora, GSMA, així ho ha decidit en una reunió d'urgència que ha començat a les dues de la tarda d'aquest dimecres.GSMA ha optat per mantenir el saló tot i que més de trenta companyies hagin renunciat a participar -hi per por del coronavirus, ara batejat amb el nom de Covit-19 . Les últimes a anunciar la seva absència han estat Orange, British Telecom, Nokia i Deutsche Telekom , que se sumen a Ericsson, LG, Facebook, Amazon o Cisco Systems.El criteri de les autoritats finalment s'ha imposat. El Govern havia assegurat que era "plenament segur" participar al Mobile, mentre que l'Ajuntament de Barcelona assegurava que la ciutat estava "completament preparada" i el govern espanyol demanava "confiança" a les empreses per evitar suspendre el congrés.Tot plegat mentre l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja parla del coronavirus com "l'enemic públic número u del món". Un nou estudi d'investigadors xinesos ha determinat que el període d'incubació del virus pot ser de 24 dies i no de 14. El Covid-19 ja ha provocat més de 1.000 morts i 43.000 contagis.Les empreses que seran baixa al Mobile han justificat la seva decisió per "precaució", però quines són realment les possibilitats de contagi? "El risc zero no existeix", va assegurar el cap de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, en una roda de premsa convocada el 7 de febrer pel departament de Salut, en ple degoteig d'anuncis d'absència. Amb tot, Trilla va assegurar que en cas que es detectessin casos durant el Mobile, Catalunya estava "preparada" per enfrontar-s'hi.Altres veus del món científic, però, discrepen sobre la tranquil·litat transmesa pel Govern. El prestigiós metge i investigador Oriol Mitjà ha recomanat cancel·lar l'esdeveniment, amb l'argument que la transmissió del virus és difícil de comprovar. "Amb només tres infeccions hi ha una probabilitat del 50% que hi hagi un brot", assegura. Mitjà també defensa que els controls a l'aeroport no serviran per detectar tots els passatgers infectats i apunta que entorns "confinats"- com el del saló- són "ideals" per a la transmissió de virus respiratoris.En la presentació de l'edició d'enguany, el Mobile va xifrar en 492 milions d'euros l'impacte econòmic del certamen a Barcelona. També preveu crear 14.100 llocs de treball temporal. Unes feines que en edicions anteriors han estat al centre de la polèmica per la seva precarietat En cas de cancel·lació, a més, GSMA hauria de fer front a indemnitzacions a expositors i proveïdors per compensar la suspensió de l'esdeveniment.No assistiran al Mobile: LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Umidigi, Gigaset, Ulefone, Intel, Vivo, Amdocs, CoomScope, Panorama Software, Telenor, Accedian, Facebook, Cisco, Dali Wireless, Interdigital, Iconectiv, McAfee, Viavi, F5, Telnet, AT&T, AppsFlyer, Royole, Rakuten, British Telecom, Nokia, Deutsche Telekom, Vodafone, HMD Global, Sprint, Telnet i Mediatek.Han confirmat la seva presència: Xiaomi, Orange, Samsung, Oppo, Sap, Tech Mahindra, ZTE, TCL (aquestes dues últimes reduiran el nombre d'actes previstos).

