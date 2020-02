El plaer de veure la posta de sol a 2.500 metres d'altitud

Quan la digitalització i la sostenibilitat s'alien

La Molina és l'exemple més clar de l'aposta de FGC a totes les estacions de muntanya que gestiona: combinar digitalització i sostenibilitat. En aquest sentit, destaca la implantació d'un sistema que permet parametritzar les pistes per tal que les màquines trepitjaneu puguin mesurar amb exactitud els gruixos. D'aquesta manera, poden desplaçar la neu d'aquells punts on hi ha més acumulació i equilibrar el mantell sense la necessitat de fer tant ús de la innivació artificial



Segons Ricard Font, això permet saber on cal focalitzar la innivació artificial per "no fer-ho més del compte" ja que abans es feia "a ull". La informació que recull aquest sistema es transmet després a la resta de màquines trepitjaneu de l'estació i, d'aquesta manera, s'aconsegueix optimitzar la neu perquè estigui distribuïda de forma equilibrada arreu.



Xavier Perpinyà explica que el sistema funciona amb un sonar que detecta la "capa zero" del mantell de neu i determina a quina alçada està la màquina amb un error de només un centímetre. A partir d'un mapa de colors, el maquinista ja sap automàticament el gruix que té per sota i pot moure la neu des dels punts on en sobri als que en faltin.



A La Molina també s'utilitzen tauletes digitals a cada màquina llevaneu per evitar duplicitats a l'hora de passar per les pistes. Amb aquest sistema, segons Perpinyà, han aconseguit un estalvi de fins a 20.000 euros anuals en carburant només en una de les pistes principals.



L'objectiu final és clar: “produir el doble de neu amb la meitat de l'energia i la mateixa aigua”, explica Ricard Font a NacióDigital. “Les estacions que no assumeixin la sostenibilitat com a element clau, s'hauran d'apartar”, conclou el president de FGC.

“Ja no parlem d'estacions d'esquí, sinó d'estacions de muntanya els 365 dies a l'any”, explica Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). De fet, un dels atractius de la infraestructura és haver-se convertit en un dels principals accessos al Parc natural del Cadí-Moixeró, espai protegit que dona nom al telecabina.“Som la porta d'entrada als parcs naturals: ens hem d'implicar en la seva conservació, difusió i accés”, assegura Font aque remarca que totes les actuacions –com la futura reforma del refugi- s'estudien i es projecten conjuntament amb la direcció del Cadí-Moixeró.

