Un comissari del CNP diu que les pautes als Mossos l'1-O eren una «advertència del que havien de fer»

El cap del Cos de la Policia Nacional a Barcelona Juan Manuel Quintela ha afirmat aquest matí, al judici a la cúpula dels Mossos per l'1-O, que les pautes d'actuació de la policia catalana per al dia del referèndum, basades en els principis d'"oportunitat, congruència i proporcionalitat" eren una "constant advertència als agents "perquè "anessin amb compte amb el que feien".Durant la seva declaració com a testimoni a l'Audiència Nacional, l'aleshores cap de la Brigada d'Informació de la policia espanyola a Barcelona ha dit també que els binomis de Mossos destinats als centres de votació eren "clarament insuficients". El comandament també ha criticat que aquell dia hi hagués un "23% d'absentisme al cos" de la policia catalana i el que entén com a "passivitat" dels Mossos durant la jornada.A preguntes del fiscal, Quintela ha assegurat que totes les conselleries de la Generalitat estaven implicades en el procés independentista. En especial, però, ha posat èmfasi en el paper d'Interior, que és l'òrgan que controla els Mossos i que en aquells dies era dirigit per l'exconseller Joaquim Forn.En aquest sentit, ha citat el document EnfoCATs i ha assegurat que al seu entendre aquesta era "l'estructura d'estat més consolidada". De fet, ha considerat que la policia catalana hauria d'haver requerit a la Conselleria d'Interior i a la d'Educació que el referèndum estava suspès i que no es podien obrir els centres educatius per votar.Sobre l'aixecament de nombroses actes per part de la policia catalana, ha dit que l'ordre del TSJC no era aquesta, sinó impedir el referèndum. "Actes, moltes, efectives, no", ha sentenciat. També ha considerat "insuficient" el paper de les policies locals.D'altra banda, Quintela també ha fet referència a declaracions del director general dels Mossos, Pere Soler, abans de l'1-O, on afirmava, ha dit, que "els Mossos complirien la llei i permetrien votar". "Va en la línia de la permissivitat que tindria el cos", ha insistit. També ha recordat la carta de comiat de Soler quan va ser destituït pel 155 on deia que els agents havien obeït les ordres dels seus superiors.

