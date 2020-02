El Mobile, cancel·lat finalment pel coronavirus

GSMA Statement on MWC Barcelona 2020 from John Hoffman, CEO GSMA Limited https://t.co/aLwHF64ejJ pic.twitter.com/I3e7z6vwHE — GSMA (@GSMA) February 12, 2020

El Mobile World Congress no celebrarà la seva edició del 2020, programada inicialment entre el 24 i el 27 de febrer a Barcelona. Així ho ha decidit GSMA, empresa organitzadora del certamen, en una reunió d'urgència que ha començat a les dues de la tarda. Tot i la decisió final, la companyia havia valorat en un primer moment mantenir l'esdeveniment a l'espera de l'evolució del coronavirus.GSMA ha optat finalment per la cancel·lació després que una trentena de companyies hagin renunciat a participar al saló per por del coronavirus, ara batejat amb el nom de Covid-19 . Les darreres empreses que han anunciat la seva absència són Orange, British Telecom, Nokia i Deutsche Telekom , que se sumen a Ericsson, LG, Facebook, Amazon o Cisco Systems. Algunes d'elles, però, sí que són presents al saló tecnològic del sector audiovisual ISE , que se celebra fins al 14 de febrer a Amsterdam.El director executiu de GSMA, John Hoffman, ha enviat un comunicat de premsa a través de Twitter assegurant que Barcelona disposa d'un entorn "segur i saludable" però que la preocupació global pels trasllats i "altres circumstàncies" fan "impossible" la celebració del certamen.Malgrat tot, l'executiu ha volgut refermar el seu compromís amb la capital catalana. "GSMA i les parts que formen part de l'organització del congrés seguiran treballant per celebrar el Mobile a Barcelona l'any 2021", ha assenyalat Hoffman. De fet, GSMA té previst celebrar l'esdeveniment a la ciutat almenys fins el 2023, any en què l'actual contracte arriba a la seva data de caducitat.De res han servit, doncs, les crides a la calma de les autoritats. Aquest dimecres, la Generalitat i el govern espanyol han reiterat que no hi ha "cap motiu sanitari" per suspendre el Mobile. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit que no s'ha detectat cap cas de coronavirus a Catalunya, mentre que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que el sistema estatal de salut compta amb "professionals d'altíssim nivell, preparat per fer front a situacions com la que s'ha produït amb el coronavirus".Les autoritats sanitàries ja havien plantejat mesures extraordinàries per prevenir casos de contagi durant el Mobile, com la instal·lació de més punts d'higiene o una senyalització més clara dels punts d'atenció sanitària a les seus del saló. Unes precaucions que ja està prenent el saló ISE d'Amsterdam.Les últimes dades disponibles reflecteixen que el coronavirus ha provocat 1.113 morts, mentre que un estudi fet per a investigadors xinesos ha ampliat el període d'incubació del virus a 24 dies, i no a 14 com s'havia determinat inicialment. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha qualificat el virus com "l'enemic públic número u" arreu del món.El focus de la infecció és la ciutat xinesa de Wuhan però els casos de contagi s'han escampat arreu d'Àsia i ja han arribat a Europa. Alemanya ha registrat 16 casos, França 11 el Regne Unit vuit i l'estat espanyol dos, detectats a les Illes Canàries i les Illes Balears.Amb la cancel·lació es diu adeu a l'aportació de 492 milions d'euros a Barcelona anunciada pel Mobile, sobretot dirigits als sectors del turisme i l'hostaleria, així com a la creació de 14.100 llocs de treball temporals.Els sectors de l'hostaleria i el turisme han estat, precisament, els que han pressionat fins a última hora l'organització per evitar la suspensió de l'esdeveniment. Ho ha fet el Gremi d'Hotelers de Barcelona, criticant l'"alarmisme" generat pel coronavirus. El seu president, Jordi Mestre, ha assegurat que els hotels barcelonins patiran cancel·lacions de les 40.000 habitacions que es reserven normalment durant l'esdeveniment.També s'ha pronunciat el president del grup hoteler Husa, Joan Gaspart, demanant que Barcelona no sigui "discriminada" , mentre que el president de la patronal de pisos turístics Apartur, Enrique Alcántara, assegurava que una suspensió del Mobile provocaria pèrdues de 14 milions d'euros al sector.A banda de les pèrdues en els negocis privats barcelonins, GSMA haurà de fer front a indemnitzacions a expositors i proveïdors per compensar-los per la cancel·lació del certamen.

