​«Com et desfaries d'un cos?», la pregunta d'un dels acusats del crim de la Guàrdia Urbana a un altre agent

"Com et desfaries d'un cos?" Aquesta és la pregunta que un dels acusats pel crim de la Guàrdia Urbana va fer al seu company del cos mentre patrullaven per la zona de les Glòries el 16 d'abril de 2017, quinze dies abans de l'assassinat de Pedro Rodríguez. El testimoni ho ha explicat aquest dimecres a la sisena sessió del judici.L'agent ha declarat plorant i mirant a Albert López, assegut al banc dels acusats: "Em sorprèn la pregunta, no li pregunto perquè la fa i li dic que el posaria en un cotxe i el cremaria en un lloc de difícil accés". L'agent assegura que dos dies després que es descobrís el cos de la víctima cremat al pantà de Foix va tornar a patrullar amb López: "Ja imaginava que eren ells i vaig anar a treballar molt espantat".L'agent de la Guàrdia Urbana ha contestat a les preguntes de la fiscalia que fan referència a la seva relació amb López amb molts nervis. Abans d'explicar els fets del 16 d'abril, el testimoni ha hagut de fer una pausa per afrontar el moment, conscient que estava incriminant el seu amic. "Ho sento, company", ha dit mirant a l'acusat.Després de relatar aquest moment, el testimoni ha dit que va intentar desviar la conversa amb l'acusat. "La pregunta no tenia cap lògica", assegura. Tot i que en aquell moment no li va donar més importància, fins i tot a l'arribar a casa li va explicar l'episodi a la seva parellaQuan es va trobar el cos de Pedro Rodríguez, l'agent ja imagina que Peral i López havien estat els autors del crim. A les preguntes de les defenses ha relatat que sospita de López per la conversa que havien tingut i per l'actitud d'ell els dies posteriors. A Peral la incrimina per "la relació" amb López.Un dels moments crítics, segons ha explicat davant el jurat, va ser tornar a la feina després que el dia 5 de maig es trobés el cos de la víctima. "El dia 6 vaig anar a treballar molt espantat, però no vaig treballar amb López. El dia 7 sí que treballo amb ell", explica. Aquell dia se'l va trobar "completament afaitat", tot i que l'home duia barba, i les sospites anaven en augment.El testimoni ha explicat que quan va parlar amb l'acusat de la mort del seu company va intentar fer-li entendre que no sospitava d'ell i volgudament va fer-li veure que sospitava de l'exmarit de Peral: "No sé com es podria comportar si sabia que sospitava d'ell. Tenia por i la situació era molt complexa".L'agent va acabar declarant-ho tot davant els Mossos d'Esquadra el mateix 7 de maig, interrompent fins i tot el seu torn de treball després de consensuar-ho amb el seu cap.Durant la sessió d'aquest dimecres també ha declarat un company dels acusats a la Guàrdia Urbana, un agent que els dies posteriors a la mort de Rodríguez va prestar la seva furgoneta a Rosa Peral. Segons es desprèn de la instrucció del cas, el vehicle s'hauria pogut utilitzar per fer canvis de mobiliari al domicili de l'acusada, un cop mort Rodríguez.En la seva declaració, el testimoni ha explicat que Peral va demanar-li la furgoneta el dia 4 de maig de 2017, tres dies després de la mort de Rodríguez, el dia abans que es descobrís el cos i nou dies abans que detinguessin Peral per aquests fets. "No em va dir per a que la necessitava, només que havia de moure coses", ha detallat l'agent.L'endemà és quan es descobreix el cos de la víctima calcinat i l'acusada no va tornar el vehicle fins quatre dies després, el 8 de maig. El testimoni explica que, quan va recuperar la furgoneta, Peral li va dir que havia de portar un sofà nou a casa, però que no ho havia fet: "Em va sorprendre que no ho fes, però no em va dir per a que més la va utilitzar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor