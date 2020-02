Enxampat un conductor que es feia passar per una persona que li devia diners i estava morta

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un home que per evitar pagar multes de trànsit identificava com a conductor dels seus vehicles una altra persona que li devia diners des de feia anys. Va fer aquesta falsificació fins a deu vegades, sense saber que l'altre havia mort el 2016.La investigació va començar el 5 de maig, quan el Servei Català de Trànsit va detectar l'excés de velocitat d'un Mercedes Benz a la C-17 a Parets. En rebre la denúncia, el titular del turisme va presentar al·legacions identificant un altre conductor en el moment de la infracció. Trànsit va comprovar que aquesta persona estava morta.Els investigadors van mantenir aleshores una primera entrevista amb el titular del vehicle que, de forma convincent, va manifestar que s'havia equivocat en les al·legacions a l’hora d'identificar el conductor i que, per tant, es faria càrrec de la denúncia.Ara bé, els agents van demanar a Trànsit el conjunt de denúncies a nom de la persona morta que havia estat identificada com a conductora del vehicle, fins i tot aquelles anteriors a la seva data de defunció. Tenia 10 expedients per excés de velocitat en tres vehicles diferents. Tots estaven a nom d'una societat limitada ubicada a l'Hospitalet de Llobregat propietat de la persona denunciada inicialment.La persona morta havia estat clienta d'una de les empreses del denunciat i l'any 2015 havia fet una sèrie d'impagaments. Això va acabar amb una denúncia al jutjat i un alçament de bens que el deutor mai va liquidar, ja que es trobava en lloc desconegut.Com a revenja, cada cop que era denunciat per excés de velocitat, el denunciat utilitzava les dades de la persona que li devia diners, sense saber que aquest havia mort el 2016. El va identificar en vuit dels casos quan ja havia perdut la vida.L'home, de 59 anys, espanyol i veí de l'Hospitalet, va assegurar que es faria càrrec dels expedients pendents, però haurà de fer front a un procés judicial per falsificació documental, amb una pena prevista al Codi Penal de presó de fins a 3 anys.

