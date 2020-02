Reunió d'urgència dels organitzadors del Mobile per decidir si el suspenen

Aplazar el #MWC2020 seria una decisión acertada para evitar que se siembre la transmisión local de nCoV en BCN.



Una sola introducción de nCoV tendría una probabilidad del 20-30% de causar un brote. Abro hilo. pic.twitter.com/F4I0vqDrYu — Oriol Mitja (@oriolmitja) February 10, 2020

La sort del Mobile 2020 pot decidir-se avui mateix. GSMA, l'empresa organitzadora de la fira de telefonia de Barcelona, ha convocat una reunió d'urgència avui dimecres a les 14h per decidir si cancel·la el congrés o el segueixi tirant endavant.Els organitzadors de la fira tenien previst prendre la decisió sobre la continuïtat o la cancel·lació de l'esdeveniment aquest divendres, però han optat per avançar-la després que aquest matí es coneguessin dues noves baixes d'envergadura: les de l'operadora alemanya Deutsche Telekom , la més gram d'Europa, i de la finlandesa Nokia.Poc abans, Rakuten, Intel , McAfee, Facebook i Cisco Systems havien anunciat la seva absència al Mobile World Congress de Barcelona per por del coronavirus, en el que suposa la baixa de més d'una vintena de companyies, algunes d'elles, de molt pes.El saló està programat del 24 al 27 de febrer a Barcelona, però les desercions de les companyies i els dubtes sobre les possibilitats de contagi de la malaltia l'han deixat en suspens. No serà fins aquest divendres que GSMA, l'empresa organitzadora del certamen, decidirà si el celebra o el cancel·la El degoteig de baixes pel Mobile continua mentre l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha decidit canviar el nom de coronavirus de Wuhan pel de Covid-19, una nomenclatura justificada per no estigmatitzar la regió que pateix el principal focus. Ho ha fet el mateix dia que s'ha sabut que el període d'incubació del virus pot ser de 24 dies i no de 14, segons un estudi fet per 37 investigadors xinesos. El Covid-19 ja ha provocat més de 1.000 morts i 43.000 contagis.Les empreses que seran baixa al Mobile han justificat la seva decisió per "precaució", però quines són realment les possibilitats de contagi? "El risc zero no existeix", va assegurar el cap de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, en una roda de premsa convocada el 7 de febrer pel departament de Salut, en ple degoteig d'anuncis d'absència.Trilla també va assegurar que en cas que es detectessin casos durant el Mobile, Catalunya estava "preparada" per enfrontar-s'hi. En la mateixa línia s'ha expressat aquest dimarts el Govern, després de la reunió del consell executiu. La portaveu, Meritxell Budó, ha volgut enviar un missatge de "prudència i tranquil·litat". També el govern espanyol, que ha insistit que no hi ha elements de risc "afegits" per a què les multinacionals cancel·lin ara la seva presència al Mobile.Budó ha assegurat que la Generalitat està seguint els consells de les autoritats mundials de salut i ha insistit que no està "damunt la taula" un ajornament del congrés, tot i que la decisió final és en mans de GSMA. El vicepresident, Pere Aragonès, ha assegurat que és "plenament segur" participar-hi, mentre que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també va fer una crida a celebrar el certamen amb "tranquil·litat". En aquesta línia, la Moncloa, que com el Govern està en contacte amb els organitzadors, ha demanat "confiança" a les companyies per evitar suspendre el congrés.Altres veus del món científic, però, discrepen sobre la tranquil·litat transmesa pel Govern. El prestigiós metge i investigador Oriol Mitjà ha recomanat cancel·lar l'esdeveniment, amb l'argument que la transmissió del virus és difícil de comprovar. "Amb només tres infeccions hi ha una probabilitat del 50% que hi hagi un brot", assegura. Mitjà també defensa que els controls a l'aeroport no serviran per detectar tots els passatgers infectats i apunta que entorns "confinats"- com el del saló- són "ideals" per a la transmissió de virus respiratoris.L'investigador també es pregunta si en cas d'epidèmia les despeses sanitàries les assumiria el GSMA o el sistema català de Salut i demana a l'Ajuntament de Barcelona que prioritzi la seguretat dels ciutadans per davant dels beneficis econòmics relacionats amb el Mobile.En la presentació de l'edició d'enguany, el Mobile va xifrar en 492 milions d'euros l'impacte econòmic del certamen a Barcelona. També preveu crear 14.100 llocs de treball temporal. Unes feines que en edicions anteriors han estat al centre de la polèmica per la seva precarietat El degoteig d'absència, però, fa rebaixar aquestes expectatives. La por pel coronavirus ha provocat que la superfície d'estands es buidi un 10% , l'equivalent a 12.000 metres quadrats. Els sectors més afectats per una hipotètica suspensió del Mobile serien el de l'hostaleria i la restauració. Aquesta és una de les conclusions de l'informe encarregat per l'Ajuntament a la consultora Deloitte, que xifra en 4.000 milions l'impacte del saló a la ciutat des del 2006.Entre la suspensió i el manteniment del certamen tal com està previst, hi ha una possible tercera via que ja s'han fet seva empreses com Xiaomi. La companyia xinesa ha confirmat la seva assistència al Mobile, amb la garantia que tots els treballadors i alts executius que viatgin de la Xina hauran estat fora del país com a mínim 14 dies abans de l'inici del congrés i no tindran símptomes. A més, garanteix que l'estand i tots els productes exhibits "es desinfectaran amb freqüència", així com que el personal del mateix serà de les oficines locals d'Europa.El departament de Salut també ha anunciat un reforç de la prevenció, augmentant els punts d'higiene a les tres seus del saló i fent més visibles els punts d'atenció sanitària. També s'ha recomanat als assistents no donar-se la mà.El Mobile no és l'únic esdeveniment que s'ha de celebrar a Europa afectat pel coronavirus. Els organitzadors de les setmanes de la moda a Milà i París ja han anunciat baixes de visitants i dissenyadors xinesos, el mateix que ha passat al certamen de Nova York. Altres grans esdeveniments, com la fira d'at contemporani Art Basel de Hong Kong, també s'han cancel·lat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor