Els pressupostos superen el primer tràmit i enceten la cursa electoral

Pere Aragonès: "Només els que prefereixen la inestabilitat i el desgovern per interessos electorals volen que no s'aprovin aquests pressupostos"

Després de 3 anys de pròrrogues, el Parlament ha vist prosperar la tramitació d'uns pressupostos de la mà de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i els comuns, una suma insòlita en matèria econòmica. Els comptes s'obren pas, però, enmig d'una legislatura que el propi president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat per esgotada i d'un clima electoral creixent entre els socis de Govern. Un cop els pressupostos s'aprovin definitivament, previsiblement a mitjans de març, el debat sobre quan seran les eleccions coparà l'agenda catalana. L'oposició exigeix que es posi ja una data, un aspecte que amenaça de convertir-se en un nou pols entre els encara socis de Govern.La jornada parlamentària que ha permès que el projecte pressupostari comenci a caminar ha estat un primer tast de la pugna partidista entre blocs i intra-blocs. El cos a cos entre JxCat i ERC ja fa dies que ha començat mentre la CUP els acusa d'haver renunciat a l'autodeterminació. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha compartit amb recels el protagonisme amb Torra, a l'hora d'explicar el detall d'uns comptes que els anticapitalistes interpreten com un "intercanvi de cromos" entre els de Barcelona i els de l'Estat, sentència que ha servit a Aragonès per "assumir" les diferències amb la CUP, constants durant tota la legislatura.També el PSC, que espera recuperar pistonada amb la caiguda de Ciutadans, ha deixat entreveure que la seva estratègia passa per poder disputar-li a ERC el podi que li atorguen les enquestes. L'esmena a la totalitat presentada pels socialistes sota l'argument -entre d'altres- que seria una "irresponsabilitat" aprovar els comptes d'un Govern "esgotat" ha estat interpretada pel vicepresident com un dard amb finalitats electoralistes . Sobretot tenint present que els republicans van permetre la investidura de Pedro Sánchez i han apuntalat els pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona, on també JxCat es va sumar a la tramitació. En les setmanes prèvies a l'arrencada de la taula de diàleg, Aragonès també ha avisat el PSC que no "renunciarà" als seus principis.Els comuns també han acusat els socialistes de no facilitar la tramitació per motius "electoralistes" i els ha emplaçat a respondre per què allò que s'ha fet a Barcelona i que es pretén fer a l'Estat no es pot fer en el cas dels comptes catalans. La presidenta parlamentària de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha reclamat que cal obrir "una nova etapa" basada en el diàleg i en els acords i, de fet, espera que el pacte econòmic sigui "la primera pedra" d'un futur govern progressista. L'aspiració dels comuns és que ERC aposti per una aliança governamental sense JxCat després dels pròxims comicis.L'executiu català, en tot cas, ha negociat els comptes només amb els comuns i no amb el PSC, fet que els socialistes li han retret. "Només els que prefereixen la inestabilitat i el desgovern per interessos electorals volen que no s'aprovin aquests pressupostos", ha etzibat Aragonès en la seva intervenció, tot afegint que els perjudicats d'una acció com aquesta en cas de no tenir un acord no seria el Govern, sinó la pròpia ciutadania.El vicepresident, que ha definit l'actitud de PSC i CUP com a "irresponsable", ha fet una darrera crida infructífera als dos partits perquè se sumés a uns números que permetran "deixar enrere la dècada de l'austeritat". El Govern branda que els pressupostos del 2020 pactats amb els comuns preveuen una despesa de 3.070 milions d'euros més respecte els del 2017 i inclouen la reforma fiscal que augmenta els impostos a les rendes altes pactada amb els comuns. Segons Aragonès, tant els de Miquel Iceta com la CUP no poden estar "lluny" d'un projecte que preveu destinar tres de cada quatre euros a polítiques socials, i que augmenta recursos a la dependència.Però el PSC i la CUP, que coincideixen en afirmar que els comptes no reverteixen les retallades, han mantingut inamovible el seu vot en contra. Els socialistes han advertit que els pressupostos "hipotecaran el futur Govern" que s'haurà de configurar després de les eleccions anunciades per Torra i han titllat de "decepció" que els comuns contribueixin a "allargar l'agonia" de la legislatura sense que hi hagi una data fixada per als comicis. Tots ells presentaran esmenes en el tràmit parlamentari.Els cupaires, per la seva banda, han lamentat que JxCat i ERC hagin apostat per una via pragmàtica "fracassada" que no apropa l'exercici de l'autodeterminació. "Han decidit seguir gestionant la poca autonomia que li queda al Parlament i al Govern de la Generalitat", ha assegurat la diputada Maria Sirvent. Aragonès els ha retret que demanin la desobediència al Parlament i no l'exerceixin de forma clara en plens municipals, referència soterrada al cas de Montserrat Venturós a Berga.Tot plegat, mentre Ciutadans i el PP han participat d'un debat en el qual consideren que Torra ja no és president i que els pressupostos només responen a la promesa independentista que "ho tornaran a fer". Els comptes, han subratllat, no serveixen per pal·liar les urgències de la societat catalana. Els comuns han estat especialment assenyalats per permetre que prosperin. Sobretot pel PSC, que ho han considerat una "decepció". Tots dos comparteixen taula des de fa un mes al consell de ministres.La "responsabilitat" és un dels arguments que més s'estan fent servir aquests dies des de les files governamentals -banda i banda- per referir-se a l'aprovació dels pressupostos. Tot i que existien sectors de JxCat que apostaven per trencar l'executiu i anar a eleccions sense atendre els comptes, ara la formació en bloc -començant pel president- els defensa i se'ls fa també seus. Així va quedar acreditat en un acte aquest dissabte al Born, en el qual tots els membres del Govern van parlar dels beneficis del projecte, i també quan Torra ha introduït el projecte des del faristol.ERC, per la seva banda, assegura no témer que JxCat capitalitzi els comptes i es reivindica com com la "ròtula" -concepte que va fer servir Aragonès aquest cap de setmana en una entrevista a NacióDigital - que els ha fet possible. En termes electorals, consideren que els beneficia que el context sigui el de la negociació amb l'Estat al mateix temps que s'avança en l'aprovació pressupostària. De fet, Aragonès ha reivindicat durant el seu discurs al Parlament -no exempt de tints de precampanya- que cal reclamar amb una mà el referèndum per resoldre el conflicte i, amb l'altra, "batallar la dignitat del dia dia amb polítiques a favor de la gent". Tot plegat, la doctrina junquerista amb la qual pretenen guanyar els pròxims comicis.Abans de la votació definitiva dels pressupostos, però, han de passar moltes coses. La més rellevant és l'arrencada de la taula de diàleg entre governs, que se celebrarà entre finals de febrer i principis de març. En aquesta taula Torra hi portarà l'autodeterminació i l'amnistia, però també el mediador internacional , malgrat que la Moncloa l'hagi rebutjat en reiterades ocasions i que ERC no el vegi indispensable. "No és el president qui el demana, sinó que el va votar el Parlament ", ha reflexionat el president durant la sessió de control, en la qual han quedat clares les divergències estratègiques dels socis.Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC, ha demanat no posar "excuses" per tal de no fer "impossible" el diàleg, i també "aprofitar totes les escletxes" un cop l'Estat ha decidit asseure's en una taula amb la Generalitat. Torra, en tot cas, ha puntualitzat que el diàleg "per si mateix" no té cap valor, sinó que és necessari posar-li "mètode i garanties". De fet, el president ha preferit parlar de "procés de negociació", i ha deixat per a la comissió bilateral l'agenda de 44 punts que li va entregar Sánchez fa tot just sis dies en una reunió al Palau de la Generalitat. En tot cas, Torra ha matisat la urgència per citar la bilateral després del pols entre socis generat la setmana passada.Que l'inici de l'espai negociador entre governs naixerà marcat per la polèmica ha quedat clar en el moment en què el president de la Generalitat s'ha compromès a portar la petició del mediador i que, en cas que no sigui atesa, deixarà en mans del Parlament la resposta. La situació pot ser de nou compromesa per als republicans, que sostenen que una figura arbitral no ha de ser sine qua non i que la prioritat és que el diàleg es posi en marxa. Que la taula no reeixís seria un torpede a la seva aposta per la via negociadora amb l'Estat. I un flanc que JxCat aprofitaria camí d'unes eleccions que comencen a caminar tan bon punt ho fan, també, els primers pressupostos en tres anys.

