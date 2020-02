Torra recusa el president del TSJC i dos magistrats més en la nova causa per desobediència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) un incident de recusació en relació amb els magistrats Jesús María Barrientos, Carlos Ramos i Mercedes Armas, que van signar la interlocutòria de la seva segona causa per desobediència. Els tres magistrats ja van participar en l'anterior procediment contra el president català que pot acabar amb la seva inhabilitació.Torra entén que els magistrats citats -Barrientos també ostenta la presidència del TSJC- no poden actuar amb imparcialitat. En el document en què es fonamenta l'incident d'execució, la defensa del president català recorda que hi ha diverses evidències que Barrientos -i els altres dos magistrats- s'han mostrat contràries als llaços grocs i han defensat la retirada de la simbologia independentista dels edificis públics.El president de la Generalitat ja va presentar un recurs de súplica al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè revoqui la segona causa oberta contra ell per no despenjar la pancarta a favor de la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats del Palau de la Generalitat. El jutge va acordar obrir un nou procediment judicial a principis de febrer, que se suma al que Torra ja té en marxa i que està pendent de resolució per part del Tribunal Suprem.El recurs anterior del president, de 42 pàgines, sol·licitava revocar la resolució del 3 de febrer que acordava obrir la segona causa contra Torra per un possible delicte de desobediència, així com la designació del jutge Carlos Ramos Rubio com a instructor. La defensa del president ho argumenta denunciant una vulneració del dret a un jutge imparcial, perquè tres magistrats que signen la interlocutòria van participar en un procediment anterior contra Torra pels mateixos fets. Fa referència a Ramos però també a Jesús María Barrientos i a Mercedes Armas.

