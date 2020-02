Deutsche Telekom i Nokia també s'esborren del Mobile pel coronavirus

Darrera, i molt significativa baixa al Mobile World Congress . L'operadora alemanya Deutsche Telekom, la més gran d'Europa, ha decidit renunciar a participar-hi, segons ha informat l'agència Reuters. Deutsche Telekom se suma així a la llista creixent de multinacionals que cancel·laran la seva presència al congrés de telefonia de Barcelona per por al Coronavirus. També aquest dimecres,gairebé a la mateixa hora, la finlandesa Nokia ha anunciat igualment la seva baixa a la fira En els darrers dies, el degoteig de cancel·lacions a la principal fira de telefonia mòbil del món ha estat constant, i ja són més d'una vintena les empreses que han confirmat que rebutgen venir a Barcelona per "precaució".També de la nord-americana AT&T, que s'afegeix a la d'Ericson, que tenia previst un estand de més de 6.000 metres quadrats al MWC, seguida de la de Sony, LG o la japonesa NTT Docomo. Tampoc serà a Barcelona Cisco, que tenia un estand de 729 metres quadrats previst a la fira. En les últimes hores, també han confirmat que són baixa Facebook, Intel, McAfee o la xinesa Vivo.La xarxa social Facebook ha decidit cancel·lar la seva presència en la propera edició del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, ​​que està previst es celebri del 24 al 27 de febrer, com a mesura de precaució pel brot del coronavirus. Així, la tecnològica fundada per Mark Zuckerberg se suma a altres grans empreses multinacionals que no acudiran enguany al major esdeveniment mundial de la indústria mòbil."Com a mesura de precaució, els empleats de Facebook no assistiran al Mobile World Congress d'aquest any a causa de l'evolució dels riscos de salut pública relacionats amb el coronavirus", assenyala un portaveu de l'empresa en un comunicat.Malgrat tot, la companyia estatunidenca ha assegurat que seguirà col·laborant amb GSMA, l'associació que engloba la indústria mòbil i que s'encarrega d'organitzar el MWC, i amb els seus socis.Una altra de les baixes sensibles d'última hora és la de l'empresa AT&T, l'operadora de telefonia més gran dels Estats Units. A banda, és una dels integrants al consell d'administració de GSMA.La tecnològica nord-americana Cisco Systems també s'ha afegit a la llista de baixes aquest dimarts. A través d'un breu comunicat, l'empresa especialitzada en la fabricació i la venda d'equips de telecomunicacions ha anunciat l'absència. "Hem pres la difícil decisió de no participar al Mobile a causa de la preocupació relacionada amb l'expansió del coronavirus. Seguim pensant en totes aquelles persones a qui la situació impacte de forma directa", ha escrit la companyia a Twitter.L'empresa de ciberseguretat McAfee també ha cancel·lat la seva participació al Mobile, segons ha confirmat una portaveu de la companyia a l'ACN. "Com en qualsevol altra fira, la nostra primera prioritat és la salut i la seguretat dels nostres treballadors i socis. Degut a les preocupacions continuades sobre el nou coronavirus, McAfee ha decidit cancel·lar la seva exhibició i participació al Mobile World Congress 2020", ha informat l'empresa. McAfee tenia un estand de 135 metres quadrats reservat a la fira de Gran Via.GSMA celebrarà aquest divendres a Barcelona el seu consell general ordinari, convocat fa mesos i que té lloc cada any abans de la sala, en el qual pot analitzar si cancel·la o no la seva celebració.Aquest mateix dimarts, la nord-americana Intel i la xinesa Vivo han confirmat que no participaran en el congrés mundial de mòbils, sumant-se a altres companyies com Ericsson, Amazon, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo i Gigaset, mentre que els fabricants tecnològics xinesos Huawei i Xiaomi sí que han confirmat la seva presència.

