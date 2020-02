El Barça s'incorpora a Foment del Treball

Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, ha anunciat aquest matí en un acte a la seu de Foment del Treball que el club s'uneix com a nou soci a la patronal catalana. Per Bartomeu, l'entrada del Barça a Foment implica "aportar el nostre coneixement de la indústria de l'esport, que és molt important al nostre país".El president de la patronal, Josep Sánchez-Llibre, també ha celebrat l'acord i ha agraït la "confiança per entrar a la casa gran dels empresaris". Sánchez-Llibre creu que "cada vegada més la indústria de l'esport implica un creixement de l'activitat econòmica".L'acord s'ha fet oficial durant la presentació de l'informe L'impacte econòmic del FC Barcelona, elaborat per PriceWaterHouseCoopers (PwC). Segons recull la consultora, el club va generar una activitat econòmica de 1.191 milions d'euros la temporada passada, el que representa un 1,46% del PIB de la capital catalana. L'entitat va crear gairebé 19.500 llocs de treball i una recaptació fiscal de 366 milions d'euros, segons l'informe.

