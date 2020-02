El PSC es recolza en Zapatero i Montilla per reivindicar Barcelona com a cocapital de l'Estat

Cinc dies després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, firmessin un acord per convertir la ciutat en cocapital cultural i científica de l'Estat, el PSC ha volgut visibilitzar-se com a protagonista del pacte i ha reivindicat la cocapitalitat de Barcelona, recolzat en José Luis Rodríguez Zapatero i José Montilla.Els dos exlíders socialistes han acompanyat el president de la federació del PSC a Barcelona, Jaume Collboni. Pel primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, l'acord entre la Moncloa i el consistori és símptoma del final d'un "llarg hivern polític" i una oportunitat per "tornar a establir ponts" entre Barcelona i Madrid.Collboni ha reclamat a Barcelona "ambició" per ser la capital del sud d'Europa i el Mediterrani i ha avisat que per aconseguir aquest objectiu és "imprescindible" el suport de la Generalitat i el govern espanyol.Un suport que -recordant el seu cèlebre "Apoyaré"- Zapatero ha assegurat que la ciutat tindrà per part de la Moncloa, després d'uns anys que, segons l'expresident espanyol, han estat "perduts" per la suma de "procés i PP". "Ara ve una etapa de calma per fer coses", ha demanat. Zapatero ha demanat desenvolupar grans "idees" per posar Barcelona al lloc que es mereix. "No es pot conformar amb ser la capital de Catalunya", ha etzibat.Montilla s'ha expressat en termes similars i ha assegurat que Barcelona només ha crescut quan ha pogut teixir complicitats. "Esperem temps de canvi i que el monotema que ens ha tingut travats faci un pas enrere i s’obri un nou camí", ha reclamat l'expresident.Tant ell com Collboni han demanat aprofitar l'aterratge a la Moncloa d'un executiu que no mira Barcelona amb "recel" i el primer tinent d'alcaldia ha assenyalat els Jocs Olímpics i el Mobile -l'edició d'enguany del qual, està en risc- com a camí a seguir.Tot i que Zapatero ha assegurat que no cal que ningú "nomeni" Barcelona cocapital perquè la ciutat ja exerceix com a tal gràcies a la seva "autoritat", el diàleg entre els tres ponents ha posat sobre la taula diferents àmbits que poden promocionar la ciutat. Seguint amb l'exemple del Mobile, s'ha apostat per la capitalitat tecnològica, així com de la pau i la no violència.També com a referència de la zona euromediterrània. Un objectiu que Zapatero ha considerat responsabilitat del representant d'Assumpte Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell. "És el seu deure", ha assegurat.El PSC torna a manar a l'Estat i a l'Ajuntament de Barcelona. Avui Collboni, Montilla i Zapatero han estat els encarregats de visibilitzar la capital catalana com la segona ciutat espanyola i d'insistir que el procés ha mort per obrir una nova etapa de "diàleg".

