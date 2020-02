ERC qüestiona l'acció de Torra amb la pancarta: «La desobediència ha de portar victòries»

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha qüestionat l'actuació del president de la Generalitat, Quim Torra, amb la pancarta del Palau de la Generalitat que l'ha portat a una condemna d'inhabilitació . "Posar una pancarta durant cinc dies per acabar-la traient, no sé si té sentit. Crec que no hem de fer les coses que no ens apropin a la independència. Hem de desobeir quan ens apropi a guanyar. La desobediència ha de portar victòries, no derrotes. I en algun cas ens ha portat més derrotes que victòries", ha argumentat en una entrevista a Ràdio 4 . Pel que fa a la data de les eleccions, Sabrià ha assegurat que ERC "no té pressa" per a uns comicis que no volien i ha insistit que "seria bo" que Torra compartís la data amb els socis.Pel que fa a la taula de diàleg, Sabrià ha demanat a JxCat que no utilitzi la figura del mediador com a "excusa" per no dialogar amb el govern espanyol i ha afegit que alguna vegada li ha semblat que s'utilitzava com a excusa. Tot i així, ha valorat positivament que JxCat i el president de la Generalitat, Quim Torra, s'hagin fet seva la taula de governs i s'ha mostrat convençut que ERC també aconseguirà que el mediador "no sigui un impediment".Preguntat pel rol que han de tenir presos i exiliats a la taula del diàleg, Sabrià ha respost que han de tenir un "paper estratègic" però no ha concretat amb quin format s'ha de traslladar això a la taula.Sabrià té la sensació que les eleccions es podrien "dilatar" després que la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, negués que Torra es referís a convocar-les immediatament després de l'aprovació dels pressupostos. El president d'ERC ha explicat que el seu partit no volia eleccions "perquè el país no les necessitava" i ha afegit que "no tenen pressa" perquè les prioritats són executar els pressupostos i començar el diàleg amb l'Estat.Sabrià també ha afegit que li agradaria arribar a les eleccions "més cohesionats i units" i ha preguntat de què li serveixen al país els retrets de JxCat cap a ERC. "Potser ens esgarraparan quatre vots però jo prefereixo quedar-me amb els vots dels socialistes desencantats, penso que li sumen més al país", ha argumentat.El president d'ERC al Parlament ha admès que la distància amb el PSC és més gran que amb el PSOE i ha retret "falta d'humanitat" al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, per no haver anat a visitar els polítics presos. "No ha fet res perquè Junqueras no sigui a la presó i no ha tingut dignitat d'anar-los a veure", ha afegit.De fet, s'ha referit als socialistes com a "corresposnables de la repressió" i ha apuntat que els polítics porten a la presó més dies amb la presidència del PSOE que els que van passar amb el govern del PP."Tenim límits morals i polítics que fan que hi ha coses que no passaran, com ara governar amb el PSC", ha assegurat Sabrià posant d'exemple que si haguessin volgut estarien presidint la Diputació de Barcelona i l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.D'altra banda, ha admès que se sent lluny de l'ANC per la "distància estratègica" que hi ha en aquests moments entre el seu partit i l'entitat independentista.Finalment, pel que fa a l'aprovació dels pressupostos, ha augurat que no hi haurà sorpreses i que tiraran endavant amb els comuns, malgrat CatECP reclami ara negociar amb el Govern els gairebé 500 MEUR que suposen la flexibilització del dèficit establerta per l'Estat.

