Aragonès acusa PSC i CUP de prioritzar els «interessos electorals» a l'aprovació dels pressupostos

▶️ #President @QuimTorraiPla: “El nostre projecte de República vol dotar-nos de les eines d’un estat i gestionar els nostres recursos. Mentre avancem, no hem de deixar de reclamar a l’Estat justícia, esperit democràtic i compliment dels compromisos” #Parlament” #Parlament pic.twitter.com/JtNhvX5gpU — Govern. Generalitat (@govern) February 12, 2020

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha fet una crida tant al PSC com a la CUP perquè se sumin a la tramitació dels pressupostos que permetran "deixar enrere la dècada de l'austeritat". En la intervenció al Parlament per detallar el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020, ha demanat que es prioritzin els "interessos de la ciutadania" per davant dels partidistes com ja han fet les tres formacions que han tancat l'acord pels comptes: Junts per Catalunya, ERC i els comuns.Aragonès ha subratllat l'acord "transversal" que farà prosperar els pressupostos després de tres anys de pròrrogues dels del 2017. "Ens hem sobreposat a les diferències", ha defensat, i ha afegit que cal aprendre a "superar les discrepàncies" per avançar de forma col·lectiva. És en aquest sentit que ha emplaçat els socialistes i els cupaires a sortir "de la zona de confort" en què s'han instal·lat per conservar una "coherència absoluta". La interpel·lació a les dues formacions ha estat constant. Fins al punt d'advertir que és "irresponsable" no facilitar l'impuls dels pressupostos. "Només els que prefereixen la inestabilitat i el desgovern volen que no s'aprovin aquests pressupostos per interessos electorals. Els perjudicats no seríem el govern, sinó la ciutadania", ha deixat anar.Segons Aragonès, els partits d'esquerres haurien de trobar raons en el projecte esbossat per permetre que prosperin els comptes.El PSC i la CUP no es troben tan lluny d’un pressupost que destina 3 de cada 4 euros a polítiques socials. Els estenem la mà de nou", ha insistit tot recordant que, en altres ocasions, han avalat comptes que "ni de lluny" tenien aquests nivells de despesa. També ha aprofitat per queixar-se del repartiment del dèficit -la Generalitat reclamava el 0,3% però l'Estat ha concedit una dècima menys-, que depèn del Ministeri d'Hisenda. La previsió del creixement econòmic per aquest 2020 és de l'1,9%.Entre les mesures citades pel vicepresident hi ha el desplegament de la renda garantida de ciutadania, la lluita contra la violència masclista, la lluita contra l'emergència climàtica, l'aposta per la fiscalitat verda i la dotació de més recursos per a la gent gran. El pressupost per a Educació, ha recalcat Aragonès, és el "més alt de la història".El ple de tramitació dels pressupostos no està exempt del clima prelectoral en què està sotmesa la política catalana. De fet, Aragonès ha compartit intervenció amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'inici del discurs del vicepresident ha estat propi d'un dirigent que aspira a ser candidat a la presidència de la Generalitat. "Hem de superar les desigualtats que el sistema capitalista genera", ha defensat.El vicepresident i dirigent republicà ha argumentat que hi ha "massa sostres de vidre" que condicionen la vida dels infants i que tots mereixen tenir les mateixes oportunitats amb independència dels recursos que tenen els pares. En consonància amb l'independentisme "pragmàtic" que defensa ERC, ha defensat que "amb una mà" defensaran la solució del conflicte polític treballant pel referèndum i, amb l'altra, "batallaran per la dignitat del dia a dia" dels ciutadans amb polítiques que afavoreixen la vida de la gent."El país no pot estar més temps sense uns pressupostos actualitzats sense més recursos. Ho necessitem", ha assenyalat Torra, referint-se tant a les empreses com als actors socials, tant al món rural com als autònoms. "No es podia deixar escapar aquesta oportunitat", ha indicat el president, que s'ha queixat que fins que no arribi la independència no es podran elaborar uns comptes sense "llastos immensos" arran del dèficit fiscal. Malgrat això, ha tret pit Torra, la despesa governamental és la major dels últims deu anys, marcats pels estralls de la crisi i les retallades."Volem continuar avançant en un país viu", ha indicat el president, que ha destacat la bona marxa de l'economia catalana, la millora en el sector agrari i l'arribada de la fibra òptica a totes les comarques. "Els demano responsabilitat i sentit de país en els dies que vindran", ha apuntat el president. Amb l'aprovació dels pressupostos, prevista per a finals de març, arrencarà definitivament la recta final de la legislatura, perquè serà quan Torra anunciarà la data de les eleccions, un nou front obert entre JxCat i ERC

