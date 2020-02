Marlaska felicita els policies espanyols que van reprimir les protestes post-sentència

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha felicitat els agents de la policia espanyola que van actuar a Catalunya en les protestes posteriors a la sentència de l'1-O i que, ha dit, van treballar "perfectament coordinats" amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.Marlaska ha respost així a les preguntes del diputat d'EH Bildu, Jon Iñarritu, realitzades aquest dimarts en la primera sessió de control al govern espanyol de la legislatura. El diputat ha preguntat al ministre si pensava investigar les actuacions policials realitzades durant les protestes per la sentència del Suprem, i també si s'havia condecorat algun agent El diputat de l'esquerra abertzale també ha preguntat al ministre de l'Interior sobre la previsió de retirar les condecoracions a policies que hagin vulnerat drets humans, amb especial referència al torturador franquista "Billy el Niño". Marlaska li ha recordat que han presentat una proposició de llei de memòria històrica que preveu retirar les condecoracions als policies que s'hagin mostrat contraris als valors constitucionals, i ha instat EH Bildu a donar-hi suport.Iñarritu ha confirmat aquest suport i ha recalcat que volen que la retirada de medalles es faci extensiva també a torturadors més enllà del franquisme, com el coronel Manuel Sánchez Corbí, condemnat per tortures als anys 90 i parcialment indultat pel govern d'Aznar.

