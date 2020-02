Torra solemnitza al Parlament l'aposta pel mediador internacional malgrat les reticències d'ERC

Primera sessió de control al Parlament des de l'anunci d'eleccions en diferit del 29 de gener , solemnitzat per Quim Torra després de la trencadissa amb ERC arran de la pèrdua de la condició de diputat. L'aproximació al diàleg amb l'Estat i la possibilitat de reclamar un mediador internacional - figura que la setmana passada va unir l'independentisme a la cambra catalana - són qüestions que separen els encara socis de Govern, com s'ha constatat en les intervencions dels republicans i de Junts per Catalunya (JxCat).El grup del president ha considerat "fonamental" la figura del relator, mentre que ERC ha demanat no posar "excuses" per fer "impossible" el diàleg amb l'Estat. El president de la Generalitat ha assegurat que traslladarà la petició del mediador a la primera reunió de la taula amb el govern espanyol i que, en cas que sigui rebutjada, serà el Parlament qui s'haurà de pronunciar sobre què fer.Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC, ha admès que no tenen "cap garantia" que el diàleg surti bé, però ha demanat "aprofitar totes les escletxes" que suposa la mesa de governs. "Treballarem fins a la darrera de les opcions per tornar a votar i guanyar", ha ressaltat Sabrià, que ha demanat "parlar de tu a tu" amb "aquells que han volgut emmordassar" l'independentisme. "Ara que hem forçat l'Estat a seure, no podem regalar-los retrets ni dubtes", ha demanat el dirigent republicà, que ha demanat una "estratègia conjunta" i "aparcar les disputes" tot i les eleccions."Sumem i deixem de dividir. Hem d'estar forts i treballant junts", ha apuntat Sabrià. "Estem disposats a assumir el desgast. És el moment de la mirada llarga, de coordinar-nos, de sumar des de diferents espais", ha recalcat el cap de files del grup parlamentari d'ERC. Torra ha situat una sèrie de principis en el diàleg, entre els quals hi ha posat el "respecte al Parlament". "El diàleg, en si mateix, no té sentit. En té si té un objectiu, si no es pot arribar a banalitzar. Necessitem mètode i garanties", ha indicat el president."A mi m'agrada més de parlar de procés de negociació", ha remarcat Torra, que ha separat la taula de governs -on reclamarà el dret a l'autodeterminació i l'amnistia- de la comissió bilateral, on s'hi han de parlar aspectes com el Corredor Mediterrani i el finançament. "En això vam tenir un consens absolut al Govern", ha ressaltat el president, que ha indicat que Alfred Bosch, conseller d'Acció Exterior, ja està redactant l'ordre del dia de la futura comissió bilateral, que encara no té data.Albert Batet, president del grup parlamentari de JxCat, ha arrencat denunciant que Torra ja no és diputat, i ha basat la intervenció en un reguitzell de desconfiances dirigides cap a Pedro Sánchez. Batet ha demanat una "solució política". "Quan es parla de diàleg, sempre hi som i sempre hi serem", ha apuntat el dirigent de JxCat, que ha considerat "fonamental" el "mediador internacional. "Desconfiem de l'estat espanyol", ha insistit Batet. Torra ha demanat "posar per damunt de tot el respecte a la voluntat popular", també en referència a les decisions que pren el Parlament, que la setmana passada va votar a favor -amb els vots de JxCat i ERC- d'exigir un mediador."El Parlament pren decisions que són mandats", ha apuntat el president, que ha defensat la figura d'aquest mediador internacional. "No és el president qui el demana, sinó la majoria del Parlament. Jo traslladaré aquesta necessitat. Si no, el Parlament haurà de pronunciar-se sobre què fem si no hi és", ha apuntat Torra.Just abans que s'afronti el debat sobre la tramitació dels pressupostos, els comuns han emplaçat el president de la Generalitat a respondre a què pensa dedicar els recursos de més que arribaran de la flexibilització de l'objectiu de dèficit, que s'ha acordat que se situï en el 0,2%. Torra ha respost que es destinaran a serveis socials, però ha retret als de Jéssica Albiach que s'incompleixi el retorn de l'IVA que es deu a Catalunya i que incrementaria en 443 milions els recursos de la Generalitat.Albiach, per la seva banda, ha demanat tornar a seure a negociar a què es destinaran els nous recursos entrants. Els comuns demanen que s'inverteixin en dependència, infància, habitatge i cultura i ha recordat a Torra que CiU va ser còmplice de la regla de despesa que, en el seu dia, va impulsar el PP i que limita el marge de l'administració. Un cop més, Albiach ha reclamat a Torra que anunciï la data de les eleccions, una petició que el president ha eludit respondre.Un dels aspectes que hi ha hagut damunt la taula ha estat l'auditoria que està fent el cos de Mossos d'Esquadra per les actuacions contra les protestes arran de la sentència del Tribunal Suprem. Torra ha indicat que ja s'han obert 37 expedients i que d'aquí a un mes el conseller d'Interior, Miquel Buch, compareixerà per per una primera valoració sobre el resultat de les pesquises internes, que depenen de dues divisions de la policia catalana, la d'afers interns i la de serveis.Maria Sirvent, de la CUP, ha estat qui ha preguntat sobre les "actuacions repressives" del Govern a través dels Mossos. "Detencions, identificacions, persecució, monitorització i criminalització del poble organitzat: això és sistemàtic", ha assenyalat Sirvent, que s'ha queixat dels límits del "Govern efectiu". "On ha quedat la major auditoria de la història dels Mossos?", ha preguntat la diputada anticapitalista. "Em pregunta a mi on ha quedat la llibertat d'expressió en aquest país?", ha respost el president.Torra ha defensat els criteris "avançats" de la policia catalana en matèria de "defensa de drets fonamentals". "Qualsevol pràctica fora de protocols ha de ser investigada, i se n'han de derivar responsabilitats en els casos que calgui", ha ressaltat el dirigent independentista. Pel que fa a l'auditoria sobre les càrregues contra les protestes per la sentència, Torra ha indicat que hi ha 37 actuacions sota sospita. "Totes seran investigades a fons, volem que es compleixin tots les requisits de garanties", ha indicat.L'encarregat d'arrencar la sessió de control ha estat Alejandro Fernández, cap de files del PP, que ha preguntat sobre la gestió de l'accident d'una planta petroquímica a Tarragona. Torra, a banda de respondre sobre el cas concret, ha ironitzat amb el fet que els populars es dirigissin a ell com a president, tenint en compte que han presentat una querella per usurpació de funcions un cop perduda la condició de diputat. "Jo no l'he nomenat, li feia la pregunta al vicepresident Pere Aragonès", ha continuat ironia Fernández, que ha criticat la gestió de Buch com a conseller en la gestió de l'accident."Vostè, sens dubte, és l'incompetent més gran que ha trepitjat mai el Palau de la Generalitat en tota la seva història", ha assenyalat el dirigent del PP. Torra ha prosseguit amb aspectes tècnics sobre el cas, prometent que hi hauria reformes en el sistema d'avisos -de les sirenes als mòbils- i ha recordat que demà dijous es crearà una comissió per escatir què va fallar i què es pot millorar arran del cas.

