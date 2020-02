L'home aparegut mort a l'Ebre va rebre dos trets per l'esquena

La Guàrdia Civil investigaEbre, a l'altura de Campredó –Tortosa-, i que presentava signes d'extrema violència.Segons ha pogut saber l'ACN de fonts pròximes a la investigació, la víctima, un home d'entre 40 i 50 anys d'edat, presentava dos trets d'arma de foc per l'esquena així com extremitats amputades.Tot i que se li ha practicat l'autòpsia es desconeix encara la seva identitat. El jutjat de guàrdia de Tortosa ha ordenat el secret de sumari al voltant del cas.La troballa del cos va ser gestionada inicialment pels Mossos d'Esquadra, però és finalment la Guàrdia Civil qui s'encarrega del cas, com a cos competent al tram final del riu Ebre, aigües avall de Tortosa.

