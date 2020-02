Sánchez defensa al Congrés la via del «diàleg» amb Catalunya i demana a Casado que s'hi sumi

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimecres al Congrés la via del "diàleg" i de "l'acord" amb Catalunya, i ha contraposat la seva posició a la del PP de "continuar amb l'enfrontament".En la primera sessió de control al govern espanyol de la legislatura, Sánchez ha demanat al president del PP, Pablo Casado, que faci una "oposició útil i lleial a Espanya" i sigui "valent". "No es deixi arrossegar per aquells que volen portar-lo a una deriva extremista", li ha reclamat.A la vegada, Sánchez ha allargat la mà a Casado perquè se sumi a la via del "diàleg" i ha acusat el PP d'haver generat la "major fractura social i de convivència a Catalunya i al conjunt" de l'Estat. Per la seva banda, Casado ha acusat Sánchez de no estar respectant l'Estat de dret, en relació a la seva postura amb Catalunya.

