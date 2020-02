Un manifest a favor d'Arrimadas, retirat per falsificació de firmes

A diferencia de algunos de mis compañeros de @CsCastillayLeon, NO he firmado el manifiesto contra @FranciscoIgea. Pues bien, salvo sorpresa mayúscula... en cuyo caso estoy deseando conocer a mi muy tocayo... sugiero que alguien reconduzca esa chapuza telemática. pic.twitter.com/cGcOZJ6sxJ — José Miguel García (@gargarjmvall) February 11, 2020

El manifest "Unidos y Adelante", en favor de la candidatura d'Inés Arrimadas per dirigir Ciutadans, ha hagut de ser retirat per una llista de falsificació de firmes, inclosa la del líder de Vox, Santiago Abascal, segons ha publicat eldiario.es El manifest va ser posat en marxa el passat dissabte per uns 200 afiliats de Ciutadans, la gran majoria de Castella i Lleó. La iniciativa no només donava suport a l'exlíder de la formació taronja a Catalunya, sinó que també animava al vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, a presentar-se a les primàries.Com explica el diari, a la iniciativa se li van adherir a poc a poc més membres però la seva veracitat va ser posada en dubte i finalment la iniciativa ha estat retirada. Diversos càrrecs que donen suport a Igea per liderar el partit, com el seu número 2 a la Conselleria de Transparència de la Junta, José Miguel García, o la diputada a l'assemblea de Madrid, Marta Marbán, han mostrat la seva sorpresa per la inclusió de la seva firma al manifest.Des de la gestora, amb la que també ha parlat eldiario.es, es desmarquen del manifest i ho atribueixen a voluntaris del partit que són favorable a Inés Arrimadas, però insisteixen que "l'assumpte no té res a veure amb la gestora".

