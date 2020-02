El Govern eleva a 37 els expedients oberts als Mossos per l'actuació contra les protestes de l'octubre

Primera sessió de control al Parlament des de l'anunci d'eleccions en diferit del 29 de gener , solemnitzat per Quim Torra després de la trencadissa amb ERC arran de la pèrdua de la condició de diputat. Un dels aspectes que hi ha hagut damunt la taula ha estat l'auditoria que està fent el cos de Mossos d'Esquadra per les actuacions contra les protestes arran de la sentència del Tribunal Suprem. Torra ha indicat que ja s'han obert 37 expedients i que d'aquí a un mes el conseller d'Interior, Miquel Buch, compareixerà per per una primera valoració sobre el resultat de les pesquises internes, que depenen de dues divisions de la policia catalana, la d'afers interns i la de serveis.Maria Sirvent, de la CUP, ha estat qui ha preguntat sobre les "actuacions repressives" del Govern a través dels Mossos. "Detencions, identificacions, persecució, monitorització i criminalització del poble organitzat: això és sistemàtic", ha assenyalat Sirvent, que s'ha queixat dels límits del "Govern efectiu". "On ha quedat la major auditoria de la història dels Mossos?", ha preguntat la diputada anticapitalista. "Em pregunta a mi on ha quedat la llibertat d'expressió en aquest país?", ha respost el president.Torra ha defensat els criteris "avançats" de la policia catalana en matèria de "defensa de drets fonamentals". "Qualsevol pràctica fora de protocols ha de ser investigada, i se n'han de derivar responsabilitats en els casos que calgui", ha ressaltat el dirigent independentista. Pel que fa a l'auditoria sobre les càrregues contra les protestes per la sentència, Torra ha indicat que hi ha 37 actuacions sota sospita. "Totes seran investigades a fons, volem que es compleixin tots les requisits de garanties", ha indicat.L'encarregat d'arrencar la sessió de control ha estat Alejandro Fernández, cap de files del PP, que ha preguntat sobre la gestió de l'accident d'una planta petroquímica a Tarragona. Torra, a banda de respondre sobre el cas concret, ha ironitzat amb el fet que els populars es dirigissin a ell com a president, tenint en compte que han presentat una querella per usurpació de funcions un cop perduda la condició de diputat. "Jo no l'he nomenat, li feia la pregunta al vicepresident Pere Aragonès", ha continuat ironia Fernández, que ha criticat la gestió de Buch com a conseller en la gestió de l'accident."Vostè, sens dubte, és l'incompetent més gran que ha trepitjat mai el Palau de la Generalitat en tota la seva història", ha assenyalat el dirigent del PP. Torra ha prosseguit amb aspectes tècnics sobre el cas, prometent que hi hauria reformes en el sistema d'avisos -de les sirenes als mòbils- i ha recordat que demà dijous es crearà una comissió per escatir què va fallar i què es pot millorar arran del cas.

