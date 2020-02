​Hisenda autoritza operacions d'endeutament al País Valencià per 1.000 milions d'euros

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts operacions d'endeutament a les comunitats autònomes d'Andalusia, Madrid, País Basc, Navarra i País Valencià, per un valor total de 7.196 milions d'euros. Així, aquestes autonomies podran emetre pagarés i deute pública, formalitzar préstecs a llarg termini per cobrir venciments de deute i refinançar préstecs per atendre necessitats de tresoreria i liquiditat dels seus territoris.En concret i pel que fa al País Valencià, se li permetran efectuar operacions de deute a llarg termini per un import màxim de 1.000 milions d'euros.Aquestes operacions tenen com a finalitat reestructurar préstecs formalitzats entre 2012 i 2018 amb càrrec als diversos mecanismes establerts per al finançament dels pagaments a proveïdors i de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor