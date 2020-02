Iker Casillas optarà a presidir la Federació Espanyola de Futbol

Iker Casillas ha anunciat al Consell Superior d’Esports el que ja era un secret a veus : es presentarà com a candidat a presidir la Federació Espanyola de Futbol. Així ho ha explicat la Cadena Ser, que també diu que el pas es ferm i ja no hi ha marxa enrere.L’exjugador del Reial Madrid serà doncs el líder del moviment contrari al president actual, Luis Rubiale. En un moment, també es va especular que fins i tot s’hi podria presentar Mariano Rajoy. Encara no està decidit quan es faran les eleccions i si s’avançaran o no.La decisió de Casillas també comporta la seva retirada del futbol. El porter, amb 38 anys, no juga amb el seu actual equip des del passat mes de maig, quan va patir un infart.Casillas s’ha reunit amb persona o ha parlat per telèfon amb tots els seus companys amb qui va ser campió del món a Sud-àfrica el 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor