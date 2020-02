Alerten de la presència de proteïna de llet no declarada en diverses gominoles de la marca Bon Preu

L' Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha advertit de la presència de proteïna làctia no declarada en diverses gominoles de la marca Bon Preu . Recomana als consumidors al·lèrgics que no les consumeixin.L'empresa va activar el seu procediment d'alerta retirant tots els productes de la venda un cop va detectar en anàlisis d'autocontrol que hi havia proteïna de llet en alguns lots de diversos productes. En total, ha bloquejat la venda de nou productes diferents de forma preventiva. Només s'han distribuït a Catalunya.

