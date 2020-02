L'eutanàsia supera el primer tràmit al Congrés

El Congrés ha donat llum verda a la tramitació de la proposició de llei d'eutanàsia proposada pel PSOE. La iniciativa ha comptat amb el suport de 203 (amb dos vots telemàtics) dels 343 diputats presents a la cambra. Només han votat en contra de l'admissió a tràmit el PP –a excepció d'una diputada que hi ha votat a favor-, Vox i Navarra Suma. També hi ha hagut dues abstencions.Després de dues ocasions fallides, la cambra baixa ha abordat al ple per tercera vegada la despenalització d'aquesta pràctica. L'ex ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, ha estat l'encarregada de defensar la iniciativa al ple i ha afirmat que el dolor "no entén d'ideologies". "Tinguem un nou dret. Qui vulgui que l'utilitzi i qui no vulgui que no ho faci", ha dit.En el mateix sentit s'han pronunciat la resta de partits que hi ha votat a favor. Des de Cs han defensat que en un moment així cal aparcar la ideologia i han defensat que el seu partit no mira qui presenta una proposta sinó quin tipus de proposta és. "Sempre estarem a favor dels drets i les llibertats", ha dit la diputada Sara Giménez.També l'han defensat des del PNV. El diputat Joseba Agirretxea ha demanat no "frivolitzar" i ha afirmat que "obligar a viure algú pot ser tan cruel com obligar-lo a morir". El portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha afirmat que sent "orgull" de poder afirmar "que en uns mesos l'eutanàsia serà reconeguda com un dret". "Espero que aquesta cambra estigui a l'alçada", ha dit al final del discurs.A través de Twitter, Pablo Iglesias ha assegurat que un diputat de la cambra ha etzibat a Echenique que era "repugnant" que ell defensés això. "M'ha pogut la ràbia i he preguntat en veu alta qui ho ha dit. Demano disculpes. Però aquest diputat ha de donar la cara demanar-li perdó", ha dit.La llei que regularà l'eutanàsia fixa, en primer lloc, que hi haurà un consentiment informat a través del qual el pacient, en ús de les seves facultats i de manera lliure, pugui demanar-la. En cas que aquest no estigui capacitat per fer-ho, podran demanar-ho familiars, parelles, pares, fills o germans.També estableix que s'aplicarà en casos de malaltia greu, crònica, invalidant o incurable en situacions que porten associades un "patiment físic o psíquic constant i intolerable" i que, a més, existeixi la "seguretat" o una gran probabilitat que persisteixin en el temps sense possibilitat de curació o millora.En tots els casos en els quals s'aprovi la petició, que s'haurà de fer en dues sol·licituds per escrit, serà personal sanitari qui se'n faci càrrec. Tot i això, la normativa també contempla l'objecció de consciència dels facultatius, que s'hi podran negar però que facilitaran que ho pugui fer un altre metge.De fet, l'avaluació la faran dos facultatius que avaluaran el malalt i remetran el seu cas a una comissió de control i avaluació, que ho analitzarà de nou. A més, la llei contempla que el pacient, en cas de penedir-se'n, podrà desistir de la petició en qualsevol moment.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, confia que al juny ja pugui estar aprovada la llei d'eutanàsia. En declaracions al Congrés aquest dimarts a la tarda, Illa ha remarcat que s'ha fet un "pas endavant molt important" en la regulació de l'eutanàsia i ha defensat que el text dona "garanties" i recull l'opinió d'una "amplíssima majoria social".

