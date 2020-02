Illa assegura que «no hi ha cap raó de salut pública» per ajornar el Mobile

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que "a dia d'avui no hi ha cap raó de salut pública que aconselli prendre alguna mesura d'ajornament o de no celebració" del Mobile World Congres.En declaracions al Congrés aquest dimarts a la tarda, Illa ha afirmat que els professionals del Ministeri de Sanitat no veuen motius per cancel·lar el MWC pel coronavirus. El ministre de Sanitat ha remarcat que si hi hagués algun motiu que aconsellés prendre mesures excepcionals, les prendrien. "No ho dubtin", ha afirmat. Illa ha enviat un "missatge de confiança" i ha garantit que el sistema de salut de l'Estat està "preparat per fer front a qualsevol eventualitat".Illa ha explicat que dimecres a la tarda es reunirà amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i estudiaran mesures específiques perquè el MWC es faci amb totes les garanties.El ministre de Sanitat ha destacat que prenen decisions basades en criteris de professionals sanitaris, fan seguiment diari del coronavirus, actuen en coordinació amb organismes internacionals i donen informació amb transparència. També ha remarcat la coordinació amb les autonomies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor