El Parlament dona llum verda a la llei vitivinícola amb l'objectiu d'ordenar el sector

La llei inclou aspectes relacionats amb l'adaptació als efectes del canvi climàtic, per exemple, per facilitar la seva adaptació a la viticultura, es pretén agilitar i facilitar la incorporació de noves varietats, especialment les recuperades i ancestrals, en el potencial vitícola català i es fomenta l'agricultura de muntanya.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, al Parlament vista entre el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el diputat de Cs Nacho Martín Blanco Foto: ACN

El Parlament ha aprovat aquest dilluns el projecte de llei vitivinícola de Catalunya, que té com a objectiu ordenar el sector de la vinya i el vi i adaptar-lo als canvis introduïts per la normativa europea. El projecte, que s'ha aprovat amb els vots de tots els grups excepte quatre abstencions de la CUP, actuarà en l'elaboració i la comercialització de vi de les vinyes catalanes, la inspecció i el règim sancionador en la matèria. L'aprovació del text arriba també en un context de baix preu del raïm, que va ocasionar un fort descontent dels productors la passada verema.El text també estableix que serà l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) qui actuarà com a autoritat competent per verificar les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides. D'altra banda, s'intenta adaptar als efectes del canvi climàtic i té en compte iniciatives com ara l'enoturisme.El projecte de llei estableix les grans línies d'actuació en aquesta matèria, com les autoritzacions de plantacions, regula les no autoritzades i, si cal, l'obligació d'arrencar-les. També estableix una regulació de les varietats amb un catàleg. D'altra banda, estableix els objectius de les polítiques per a millorar la competitivitat dels vins catalans com a motor de les exportacions i fomentant-ne la diversitat i la qualitat; a més de fomentar activitats complementàries com l'enoturisme. A la norma també estableix el foment de la cultura del vi i en la transferència tecnològica. Determina els aspectes concrets de les campanyes de promoció, difusió i informació relatives a aquest sector.La normativa regula el sistema de protecció de l'origen dels vins de qualitat, tant en les denominacions d'origen protegides com de les indicacions geogràfiques protegides, i n'adapta la regulació a la de la Unió Europea. Aquest projecte de llei també regula els òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides introduint algunes modificacions en el règim regulador, com ara la constitució de consorcis que assumeixin les funcions de certificació i control.Finalment, es determina que l'Incavi com a autoritat competent per a verificar el compliment del plec de condicions de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides, i també el departament competent en matèria d'agricultura en inspecció i control vitivinícola. A la llei queda definit el règim sancionador, que regula i actualitza el quadre d'infraccions i sancions.A Catalunya hi ha una superfície de vinya de més de 50.000 hectàrees, un 30% de les quals són ecològiques. Hi ha més de 800 cellers i de 8.000 viticultors i viticultores. La indústria de fabricació de vins computa més de 4.800 treballadors, però el total del sector ocupa més de 25.900 treballadors, ja sigui a la vinya, als cellers o al sector serveis.La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha celebrat en declaracions als mitjans que s'hagi aprovat aquesta normativa "primordial" per al sector i que calia "posar al dia", ja que encara quedaven regulats per la llei del 2002. "No estava en absolut actualitzada", ha lamentat Jordà, que ha posat com a exemple que aleshores gairebé no es parlava de conceptes com "ecològic" o "sostenible", que ara sí queden recollits a la llei. Així, la normativa ha de "modernitzar" aquest sector, "garantir l'origen i la qualitat" i "donar la seguretat jurídica tant a productors com a elaboradors".

